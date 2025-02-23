女兵偷拍前女友裸聊 分手討萬元「不然傳給你家人看」

國軍劉女去年與前女友交往時透過網路視訊聊天偷拍對方自慰影像，分手後為討交往期間支出的費用1萬元，揚言將影像傳送給前女友家人觀看，對方心生畏懼報警求助，檢警獲報介入調查，檢方近日偵結依妨害性隱私及不實性影像等罪嫌起訴。

檢警調查，劉女是現役軍人，與被害女子曾是情侶關係，2人在2024年2月14日至同年9月間交往，期間劉女趁與被害女子視訊裸體聊天時，未經允許即偷拍被害女子裸體自慰畫面。

2人分手後，劉女向被害女子索討交往期間支付的費用1萬元，稱女子不給錢，就將性影像傳送給女子家人觀看，使女子心生畏懼，向台北市警方報案求助。