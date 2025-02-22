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人夫撿屍醉女假好心扶進旅館卻性侵 賠75萬再判2年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子已有妻室且育有2名小孩，2年前在某卡拉OK店與親友餐敘飲酒，認識第一次見面的一名女子，見她不勝酒力四肢癱軟且意識不清，假好心攙扶離開，卻帶往旅館性侵。法官考量他已賠償75萬元且有悔意，但造成被害人一輩子無法抹滅傷害，判決有期徒刑2年，不宣告緩刑。

基隆地院判決書指出，基隆市一名已婚育有兩名小孩的男子，與被害A女素不相識，民國112年11月間某晚，因各自家人、友人邀約、介紹，而至某卡拉OK同桌餐敘飲酒，晚點近11時，該男見Ａ女因不勝酒力四肢癱軟且意識不清。

該男假好心攙扶Ａ女離開卡拉OK後，同日晚間11時18分，將Ａ女帶往卡拉OK附爪旅館辦理入住，利用Ａ女酒醉意識不清、身體無力而不知抗拒之機會性侵，翌日2時40分先行離去。

Ａ女清醒後察覺有異報警處理，經警調閱監視器畫面，循線查獲男子送辦。

法官審理指出，男子為滿足性慾，乘被害女子酒醉意識不清不知抗拒之機會性侵害行為，造成心理上難以抹滅之陰影與傷害，已坦承犯行並與被害人達成調解，且履行完畢，嘗試彌補過錯，尚知反省，非無悔意。

法官認為，在刑度上該男子可以減刑，但對被害人造成一輩子無法抹滅的傷害，「仍應為其行為接受相當處罰」，因此判刑2年，不宣告緩刑。

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人夫撿屍醉女假好心扶進旅館性侵還先走，已賠75萬，法官再判2年。本報資料照片
人夫撿屍醉女假好心扶進旅館性侵還先走，已賠75萬，法官再判2年。本報資料照片

基隆 性侵 被害人

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