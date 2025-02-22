日文師偷拍未成年前女友性愛片 遭現任女友揭發…下場慘了
新竹縣陳姓日文老師與未滿18歲少女小美（化名）交往後分手，分手後2人又發生關係，未料陳男竟偷拍2人性愛影片，被事後交往女友發現。新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處陳男有期徒刑1年。
法官調查，2023年3月間，陳男透過友人小婷（化名）結識小美，當時就已知小美為未滿18歲少女，2人首次碰面、出遊後，同年4月初就火速交往，但交往1個月就分手，但分手後彼此仍有聯繫。
2023年6月間某日下午，小美前往陳男家作客，兩人舊情復燃，期間陳男竟未經小美同意，用手機拍攝小美趴臥在床的性愛影像。陳男後來又結交新女友小華（化名），小華在陳男手機內發現性愛影像後，同年8月31日下午傳送給小婷觀看，小婷進而告知小美，全案曝光。
法官認為，陳男明知小美未滿18歲，身心發展尚未健全，竟為滿足一己私慾，拍攝其性影像，對小美身心健全及人格發展均生不良影響，所為實屬不該，且迄今未賠償小美所受損失、未獲當事人原諒，最終依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處有期徒刑1年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言