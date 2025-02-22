日文師偷拍未成年前女友性愛片 遭現任女友揭發…下場慘了

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣陳姓日文老師與未滿18歲少女小美（化名）交往後分手，分手後2人又發生關係，未料陳男竟偷拍2人性愛影片，被事後交往女友發現。新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處陳男有期徒刑1年。

法官調查，2023年3月間，陳男透過友人小婷（化名）結識小美，當時就已知小美為未滿18歲少女，2人首次碰面、出遊後，同年4月初就火速交往，但交往1個月就分手，但分手後彼此仍有聯繫。

2023年6月間某日下午，小美前往陳男家作客，兩人舊情復燃，期間陳男竟未經小美同意，用手機拍攝小美趴臥在床的性愛影像。陳男後來又結交新女友小華（化名），小華在陳男手機內發現性愛影像後，同年8月31日下午傳送給小婷觀看，小婷進而告知小美，全案曝光。

法官認為，陳男明知小美未滿18歲，身心發展尚未健全，竟為滿足一己私慾，拍攝其性影像，對小美身心健全及人格發展均生不良影響，所為實屬不該，且迄今未賠償小美所受損失、未獲當事人原諒，最終依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處有期徒刑1年。

新竹縣陳姓日文老師與未滿18歲少女小美（化名）交往後分手，分手後2人又發生關係，未料陳男竟偷拍2人性愛影片，被事後交往女友發現。示意圖／報系資料照
新竹縣陳姓日文老師與未滿18歲少女小美（化名）交往後分手，分手後2人又發生關係，未料陳男竟偷拍2人性愛影片，被事後交往女友發現。示意圖／報系資料照

分手 性愛 新竹

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