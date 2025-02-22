15年前性侵未成年妹妹 台中變態兄又在她房間裝針孔偷拍

台中1名男子15年前曾對當時未成年妹妹性侵，去年又趁著同住機會，竟在對方房間內架攝影機偷拍，妹妹被拍了1個多月才驚覺隱私全曝光，過去陰影再度浮現，檢方痛斥男子惡劣起訴求刑1年6月，法院審理後依妨害秘密罪判他10月，可上訴。

檢警調查，男子和妹妹同住，他2024年5月起在妹妹房間角落架設密錄設備，還刻意用襪子覆蓋，並將鏡頭正對床鋪攝影，拍到妹妹更衣、裸體影像，對方同年6月驚覺房內有針孔報警才曝光。

檢方訊時，男子雖坦承架設攝影機，但矢口否認要偷拍，還辯稱說妹妹有吸食安非他命，他主要是看她是否再次施用，也沒有對衣架拍攝。

檢方查，根據密錄器畫面，鏡頭確實朝衣架、床鋪及書桌等方向拍攝，可見鏡頭涵蓋妹妹私密行為領域，一般人也會在衣架前更衣，足以證明男子有竊錄妹妹性影像犯意，不採信其辯詞。

檢方也說，男子偷拍妹妹多時，嚴重戕害對方性自主、尊嚴，彼此又是兄妹關係，卻利用情誼、生活之便犯案，犯罪結果極其重大，不顧妹妹身心影響及痛苦仍架設偷拍，警詢、偵查時仍否認狡辯，也沒和妹妹道歉。

檢方直言，男子造成妹妹過去創傷再度浮現，手段惡質，依未經同意無故以錄影方法攝錄性影像罪嫌起訴他，具體求刑1年6月。

台中地院審酌，男子除2000年時曾對妹妹性侵獲判緩刑，其2015年又因乘機猥褻罪被判1年10月入獄，這次應加重其刑。