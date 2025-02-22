快訊

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

亞洲盃桌球／林昀儒退17歲日本小將 維持一局未失晉8強

聽新聞
0:00 / 0:00

15年前性侵未成年妹妹 台中變態兄又在她房間裝針孔偷拍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子15年前曾對當時未成年妹妹性侵，去年又趁著同住機會，竟在對方房間內架攝影機偷拍，妹妹被拍了1個多月才驚覺隱私全曝光，過去陰影再度浮現，檢方痛斥男子惡劣起訴求刑1年6月，法院審理後依妨害秘密罪判他10月，可上訴。

檢警調查，男子和妹妹同住，他2024年5月起在妹妹房間角落架設密錄設備，還刻意用襪子覆蓋，並將鏡頭正對床鋪攝影，拍到妹妹更衣、裸體影像，對方同年6月驚覺房內有針孔報警才曝光。

檢方訊時，男子雖坦承架設攝影機，但矢口否認要偷拍，還辯稱說妹妹有吸食安非他命，他主要是看她是否再次施用，也沒有對衣架拍攝。

檢方查，根據密錄器畫面，鏡頭確實朝衣架、床鋪及書桌等方向拍攝，可見鏡頭涵蓋妹妹私密行為領域，一般人也會在衣架前更衣，足以證明男子有竊錄妹妹性影像犯意，不採信其辯詞。

檢方也說，男子偷拍妹妹多時，嚴重戕害對方性自主、尊嚴，彼此又是兄妹關係，卻利用情誼、生活之便犯案，犯罪結果極其重大，不顧妹妹身心影響及痛苦仍架設偷拍，警詢、偵查時仍否認狡辯，也沒和妹妹道歉。

檢方直言，男子造成妹妹過去創傷再度浮現，手段惡質，依未經同意無故以錄影方法攝錄性影像罪嫌起訴他，具體求刑1年6月。

台中地院審酌，男子除2000年時曾對妹妹性侵獲判緩刑，其2015年又因乘機猥褻罪被判1年10月入獄，這次應加重其刑。

法院認為，男子侵害妹妹隱私造成身心創傷，考量他最終坦承，雖提出賠償5萬元、3年內不回家同住的條件，但不被妹妹接受，考量一切情狀後依無故攝錄他人性影像罪判他10月徒刑。

示意圖，與本案無關。圖／ingimage
示意圖，與本案無關。圖／ingimage

偷拍 台中市 性侵

延伸閱讀

花蓮校長被控性侵監委要調查！縣府回應了

花蓮某校長疑涉性侵 監委申請自動調查

涉案情節重大！男警性侵女警還強拍裸照 宜蘭地院裁定收押禁見

絕不護短！宜蘭驚爆某派出所疑性侵女警案 涉案男警遭停職

相關新聞

15年前性侵未成年妹妹 台中變態兄又在她房間裝針孔偷拍

台中1名男子15年前曾對當時未成年妹妹性侵，去年又趁著同住機會，竟在對方房間內架攝影機偷拍，妹妹被拍了1個多月才驚覺隱私...

當街摟腰還襲胸 累犯色男遭判刑7月

新北市王姓男子去年見女子一人獨行，色心大發，從後方強行摟腰還襲胸，女子受驚嚇跌坐在地，王男見受害女子不斷大聲呼救，連忙快...

苗縣直排輪教練猥褻幼兒園女童 網友：誰把關漏洞！

臉書社群「靠北苗栗」21日晚有民眾轉PO一則貼文，驚爆一名有性侵前科吳姓直排輪教練，去年跑到頭份的幼稚園裡面上直排輪課，期間...

「補習下課要求留下」彰化數學老師性侵多名女學生 二審判16年

彰化縣56歲戴姓數學老師20年前對多名國中女學生性侵、猥褻，假借按摩、檢查發育等硬上，還瞎扯「讓你享受體會自慰的快感。」...

以AirTag定位妻子行蹤 新竹人夫赫見小王竟是高中好友

新竹一名人夫發現妻子形跡可疑，經以鑰匙追蹤器（AirTag）定位，赫然發現妻子竟與自己高中同窗好友頻繁出入飯店，新竹地院...

涉性侵學妹拍裸照 宜蘭警收押

宜蘭縣某派出所歐姓男員警涉嫌性侵女警案，風暴擴大，宜蘭地檢署查出被害的女警還疑似被拍下裸照，但歐男仍然否認性侵，檢察官以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。