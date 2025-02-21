苗縣直排輪教練猥褻幼兒園女童 網友：誰把關漏洞！

臉書社群「靠北苗栗」今晚有民眾轉PO一則貼文，驚爆一名有性侵前科吳姓直排輪教練，去年跑到頭份的幼稚園裡面上直排輪課，期間竟趁機將下體放到五歲女童嘴唇猥褻，「真是顛覆三觀！」並質疑去年的事情今年才宣判，到底有多少人受害？

據了解，這起猥褻女童案件，發生去年1月間，當時吳姓被告為苗栗縣某運動教學聯盟派駐於頭份市某幼兒園的直排輪教練，於每周三下午3點50分至5點30分固定至該幼兒園教學。

案發當時，吳男在該幼兒園廁所內小便時，見一名就讀該幼兒園中班、年僅5歲女童也進入廁所內，竟基於強制猥褻犯意，哄騙女童將眼睛閉上，再將自己的陰莖觸碰女童的上嘴唇，事後還拿1顆糖果給她，叮嚀不要說出去。

未料，當天被害女童母親開車接她下課，女童拿出糖果向兩位姊姊炫耀，並說是教練給的，她有看到、碰到教練的雞雞等語案情才曝光。全案近日審結，吳男因對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，被判處有期徒刑4年。

原PO還說，查了一下，該男竟然在109年以前就有妨害性自主的前科，性犯罪的人竟然可以跑到幼兒園裡面上課，到底是誰把關有漏洞啊！GOOGLE了一下這人名字，以前還在好多國小擔任領隊過，請苗栗的家長特別小心這位人士，四年後可能又要跑出來禍害了。

對此，苗縣府教育處回應當時接獲通報後，隨即入園稽查並要求該幼兒園不得讓吳男入園，並外聘專業委員進行調查，後續經委員會認定吳男終生不得進入教保服務機構內服務。

吳男相關資料依規已於113年5月登載於「全國教保服務機構不適任人員資料庫」予以管制，以杜絕他再次進入教育現場，包含學校、教保服務機構、補習班及體育團隊教學等。