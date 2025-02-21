「補習下課要求留下」彰化數學老師性侵多名女學生 二審判16年

彰化縣56歲戴姓數學老師20年前對多名國中女學生性侵、猥褻，假借按摩、檢查發育等硬上，還瞎扯「讓你享受體會自慰的快感。」法院一審依加重強制性交罪等判他23年4月，二審以舊法應執行刑上限20年對戴有利，撤銷改判16年，部分無罪，仍可上訴。

檢警調查，戴男2003年至2016年在彰化某國中擔任老師，私下也開設數學家教班，戴多年來以幫按摩、消除乳酸堆積等理由，命女學生脫褲按摩鼠蹊部、臀部，或假借要看發育狀況摸胸、下體，還聲稱「讓妳享受、體會自慰的快感」猥褻少女。

檢警查出，戴還會要求女學生家教班下課後留下，在家中朝對方性侵，有少女掙扎閃躲表示不喜歡這樣，仍慘遭戴強伸狼爪亂摸，也有人因懾於戴男身為老師身分，被迫隱忍屈從，多年來又女學生上網揭露，後來越來越多受害人出面，至少有8名女學生提告。

有女學生上網發文指出，她國中在溪湖鎮1名男老師的補習班補習，因此進入升學班，老師常利用獨處時間以幫她按摩為理由侵犯她，老師性侵後，又說愛她，讓她陷於痛苦中，後來發現有其他學姐也稱老師為「老公」，老師用相同手法侵犯很多女學生，自己上大學才真正完全脫離魔掌。

彰化地院綜合相關人證詞等，認為戴為人師表卻不善盡保護學生責任，罔顧信任為圖一己性慾，枉為人師，戕害8名女子身心，痛斥手段卑劣，認定戴犯對未滿14歲之女子強制猥褻、強制性交等19罪，一共判他23年4月，戴不服上訴。

由於刑法第51條第5款修正前，規定各刑合併，定期刑期不得逾「20年」，後經修正合併定刑期提告至不得逾「30年」。

台中高分院二審指出，經新、舊法比較，舊法顯對戴男有利，一審量刑23年4月，已顯逾舊法所定20年最長期限而有未洽，應撤銷改判。