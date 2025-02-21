以AirTag定位妻子行蹤 新竹人夫赫見小王竟是高中好友

新竹一名人夫發現妻子形跡可疑，經以鑰匙追蹤器（AirTag）定位，赫然發現妻子竟與自己高中同窗好友頻繁出入飯店，新竹地院判其妻需賠償20萬元給好友妻子。

好友的妻子陳女向新竹人夫的妻子張女提告，陳女指出，二人前夫為高中同學兼好友，兩家人時常偕同未成年子女們共同出遊，張女對她家婚姻及家庭成員知之甚詳。不料，張女無法克制個人情慾、罔顧人倫而為逾越男女分際之婚外情行為，2023年1月與她老公進出多處飯店、還在飯店停車場車內獨處超過2小時，並儼然以親密伴侶之姿於公共場所公然緊貼、牽手。

她在2023年2月離婚，張女則於2023年4月離婚，嗣後張女與她的前夫在2023年8月辦理結婚登記，其2人摧毀原告家庭，使原告及子女身心俱備受重創，尤其孩子們正處於重要的成長黃金時期，因受被告不法行為所戕害，身心狀態需要原告更多的呵護方能維持。請求張女賠償精神慰撫金100萬元。

張女則稱，陳女婚姻破裂係因陳女於2022年間出軌外遇2次所致，她與陳女前夫是正常交際，並沒有辦法證明有侵害配偶權之事實。自己前夫因誤信陳女前夫跟她有逾越男女分際情事，對陳女前夫懷恨在心，為此盜刷其信用卡，其證詞顯有偏頗之虞。

至於AirTag，張女說，追蹤器只能顯示AirTag追縱器之移動路線與所在位置，無法解釋為特定人所在位置，且無法排除她前夫的朋友提供虛假錯誤AirTag路線資料、及虛假錯誤照片的可能。

張女的前夫則作證，他有鑰匙追蹤器（AirTag），只要妻子位置定位在可疑的地方，會拜託朋友幫忙確認，前往錄影或拍照。