涉案情節重大！男警性侵女警還拍裸照 宜蘭地檢署聲請羈押禁見

宜蘭驚爆派出所男員警酒後性侵女警，震驚各界，檢察官高度重視此案，主動指揮偵辦。縣警局調查詢問後，今天下午將涉案男警移送地檢署複訊，歐姓男警矢口否認性侵，檢察官以涉案情節重大，晚間向法院聲請羈押禁見。

地檢署複訊男警後以涉案犯嫌重大，加上有逃亡、滅證及串供之虞，依涉犯傷害、妨害性自主、妨害秘密、強制性交、恐嚇等罪嫌，聲請羈押禁見。

27歲男員警涉嫌暴力毆打及性侵21歲女員警，昨天媒體揭露後掀起軒然大波，這也是宜蘭縣首件男警性侵女警醜聞案，檢察官高度重視男警涉嫌性侵犯罪等細節，昨天要求警方報請檢察官指揮偵辦，檢察官調閱案情卷宗，縣警局今天下午把涉案員警依傷害及妨害性自主罪移送地檢署複訊。

據了解，男警除了涉嫌暴力性侵，還疑似拍下女警裸照。偵辦過程中，他矢口否認，辯稱因為喝醉酒，忘記整個事發過程，且當天女方也未阻止他進入租屋處；但女警指控歷歷，並有驗傷證明，檢察官最後以涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見。

據了解，兩人是同一個派出所的警專學長學妹，學長很照顧去年10月剛到職的學妹，雙方互動比一般同事親密，對彼此都有好感；但男警已有女朋友，女警也另有愛慕者，兩人並非正式的男女朋友關係。

17日晚間兩人與派出所同事聚餐，男警不滿女方故意冷落他，心生不悅，女警離席時，他也跟著離開，前往女方租屋處，向對方求歡遭拒，強行要求女方就範；男警涉嫌動手毆打致女警雙臂瘀傷，並遭控性侵，女警隔天一早到醫院驗傷提告，全案訊後今天移送地檢署偵辦。

至於在行政處分部分，縣警局今下午火速召開考績會，對涉案男員警做出停職處分。

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