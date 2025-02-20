絕不護短！宜蘭驚爆某派出所疑性侵女警案 涉案男警遭停職
宜蘭驚爆某派出所男警酒後毆打女警成傷，被女方指控性侵。縣警局今天依傷害、妨害性自主罪送地檢署偵辦，下午開考績會對涉案男警做出停職處分，強調一切靜待司法調查，從嚴究辦，絕不護短。
宜蘭警分局18日接獲通報，轄內某派出所男員警疑涉傷害、從事違反男女意願的親密行為。據了解，女警當天清晨到醫院驗傷，下午向婦幼隊報案，經調查釐清後，縣警局於今天下午依傷害、妨害性自主罪把人送地檢署偵辦。
至於在行政處分部分，縣警局下午也火速召開考績會，決定針對涉案男警做出停職處分，全案依警察人員人事條例規定陳報內政部警政署。
震驚警界的男警疑似性侵女警案，雙方是同一個派出所的警專學長學妹，學長很關心剛到職的學妹，但男警已有女朋友，兩人也並非正式的男女朋友關係。
據了解，17日晚間兩人與派出所同事聚餐，男警覺得被女方冷落，心生不悅，女警離席時也跟著離開，前往女方租屋處，求歡不成，兩人發生激烈爭吵，男警動手毆打致對方雙臂瘀傷，事後遭控性侵，女警隔天一早到醫院驗傷提告。
男警否認性侵，辯稱因為喝醉酒「忘記了」，他之前也曾經到過女方租屋處，且當天女方並未阻止他進屋。
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