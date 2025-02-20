深陷痛苦...花蓮某校長爆酒後性侵？家屬控「求助無門」

民進黨立委陳培瑜、無黨籍花蓮縣議員楊華美、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬等，今天在立法院召開「校長行為不檢，地方政府管不管？落實性平機制，花蓮縣府應強化監督與防治」記者會，呼籲花蓮縣政府立刻啟動調查，還原事實真相，切勿放任外界散播不實的耳語風聲，遏阻任何想要大事化小小事化無的企圖。

受害者的丈夫表示，去年11月21、22日，妻子因出差至台北，會議期間該名校長積極邀約她參加會後餐敘，由於對方的身分是校長，妻子認為這可能是公務會議後的餐敘而參與，不料酒醉後竟遭該名校長帶至汽車旅館性侵，他陪伴妻子一路走來，妻子擔心工作受影響，直到今年2月1日正式提出離職後，才開始進行報案與相關法律程序。

受害者也透過錄音表示到目前為止心中還是有很多複雜情緒，並經歷很深的自我懷疑與痛苦，即使每次心理諮商治療結束後，情緒總是把她拉進很深很深的黑洞裡，像是溺水一樣痛苦。

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