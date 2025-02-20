連孩子也不放過！桃園男溜進廁所偷拍國小女生 當場遭活逮

男子進入校園躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁時偷拍遭逮。示意圖／ingimage

上周五開學首周，1名28歲連姓男子趁桃園市平鎮區某國小中午放學時，進入校園並躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁時偷拍，被學生發現告知老師，校方立即通報警方，將其逮捕。桃園市教育局回應，校安通報後由輔導室輔導學生，並責請學校持續關心學生身心狀況，落實校園安全措施。

連男上周五穿著帽T趁中午放學時進入校園，當時校門口老師以為連男是家長要借廁所，怎料過了許久連男遲遲未出來，又聽聞高年級女學生反映，女廁有躲藏男生，因此立即前往查看。

校方表示，當時3名女學生結伴至校內較隱密的榕樹下女廁如廁，其中一名學生遭連男持手機偷拍，校方得知後立即通報警方，並喝斥連男，導致連男疑躲在廁所刪照不敢出來，為防止連男有其他侵害舉動，老師將其攔在廁所內，帶警方到場後，由校方人員引導進入廁所，將連男帶回。

平鎮警分局說，員警接獲報案，立即前往將連男逮捕，警後依違反兒少法及妨害秘密罪移送桃園地檢署偵辦。

校方表示，上周對3名女學生做過輔導，並宣導學生如廁務必結伴，後續將加強管制，並避免家長及校外人士進入校園。

教育局表示，事發當下校方立即校安通報，並分別通知家長和警局入校協助處理，並於同日由輔導室對被害學生輔導，家長表示，目前學生已不受事件影響，也請校方保持低調靜待司法調查。

教育局說，另校方調閱監視器發現該名校外人士趁中午放學時混入安親班路隊中進入校園。教育局責請學校持續關心學生身心狀況，並落實校園安全措施，杜絕校外人士進入校園，以防範類此事件再次發生。

市議員王珮毓表示，先前接獲2名家長致電陳情，希望校方加強校園進出人士識別，就算是安親班接送人員也都要控管，還給學生一個安全校園，並讓全校家長安心。