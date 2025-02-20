快訊

川普稱俄羅斯1原因在和談中有優勢 相信普亭也想停戰

陳怡君重開羈押庭 地院前雙手合十哽咽：拜託大家相信我清白

不僅涉詐助理費！林岱樺遭搜索「替寺廟索要捐款」供養住持也被帶回

聽新聞
0:00 / 0:00

連孩子也不放過！桃園男溜進廁所偷拍國小女生 當場遭活逮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

男子進入校園躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁時偷拍遭逮。示意圖／ingimage
男子進入校園躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁時偷拍遭逮。示意圖／ingimage

上周五開學首周，1名28歲連姓男子趁桃園市平鎮區某國小中午放學時，進入校園並躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁時偷拍，被學生發現告知老師，校方立即通報警方，將其逮捕。桃園市教育局回應，校安通報後由輔導室輔導學生，並責請學校持續關心學生身心狀況，落實校園安全措施。

連男上周五穿著帽T趁中午放學時進入校園，當時校門口老師以為連男是家長要借廁所，怎料過了許久連男遲遲未出來，又聽聞高年級女學生反映，女廁有躲藏男生，因此立即前往查看。

校方表示，當時3名女學生結伴至校內較隱密的榕樹下女廁如廁，其中一名學生遭連男持手機偷拍，校方得知後立即通報警方，並喝斥連男，導致連男疑躲在廁所刪照不敢出來，為防止連男有其他侵害舉動，老師將其攔在廁所內，帶警方到場後，由校方人員引導進入廁所，將連男帶回。

平鎮警分局說，員警接獲報案，立即前往將連男逮捕，警後依違反兒少法及妨害秘密罪移送桃園地檢署偵辦。

校方表示，上周對3名女學生做過輔導，並宣導學生如廁務必結伴，後續將加強管制，並避免家長及校外人士進入校園。

教育局表示，事發當下校方立即校安通報，並分別通知家長和警局入校協助處理，並於同日由輔導室對被害學生輔導，家長表示，目前學生已不受事件影響，也請校方保持低調靜待司法調查。

教育局說，另校方調閱監視器發現該名校外人士趁中午放學時混入安親班路隊中進入校園。教育局責請學校持續關心學生身心狀況，並落實校園安全措施，杜絕校外人士進入校園，以防範類此事件再次發生。

市議員王珮毓表示，先前接獲2名家長致電陳情，希望校方加強校園進出人士識別，就算是安親班接送人員也都要控管，還給學生一個安全校園，並讓全校家長安心。

偷拍 廁所 校園安全

延伸閱讀

台大外籍女學生如廁遭偷拍 同校偷拍狼手機交警方單位鑑識

台大性別友善廁所女外籍生遭偷拍 警逮偷拍男學生

台大驚傳性別友善廁所遭偷拍 校方：已送性平會並進入司法程序

18歲男躲超商廁所偷拍13人 屏檢起訴 法院10萬交保

相關新聞

外孫女不再被情勒！揭外祖父65次以「是家中經濟支柱」情勒性侵

台北市1名外祖父以是家中經濟支柱為藉口情緒勒索，性侵外孫女長達3年多，外孫女長大揭家醜，外祖父被訴。外祖父告訴法官，是被...

連孩子也不放過！桃園男溜進廁所偷拍國小女生 當場遭活逮

上周五開學首周，1名28歲連姓男子趁桃園市平鎮區某國小中午放學時，進入校園並躲在校內榕樹下隱密女廁埋伏，趁3名女學生如廁...

趁接送姪女放學載往住處性侵 狼叔認罪賠百萬改判10年

台南有一名男子5年多前利用接送國小姪女放學機會，將她載往其住處性侵共5次，甚至趁周三只上半天課，下午參加課後照顧機會，提...

「愛你八輩子」…後指部中校營長與人妻傳訊互表愛意 判賠20萬

國防部後備指揮部1名李姓中校營長介入他人婚姻，和已婚人妻單獨出遊，還傳LINE說「老婆早」、「超愛你」，女子則回「我要愛...

超商店長扮警察性侵少女還錄影 手段惡劣但「有和解」減為8年

羅姓超商店長在包養網站以5萬元約17歲女高中生性交易，他自備警便帽、警棍冒充警察，強制性交2次得逞，還趁少女閉眼時拍下性...

台南遊覽車司機路旁「露鳥」候客 女乘客蒐證讓他栽了

台南李姓遊覽車司機去年4月8日上午6時許，將遊覽車停放路旁等待接送乘客時，竟公然露鳥，事隔3天，在同一時段同一地點，被在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。