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外孫女不再被情勒！揭外祖父65次以「是家中經濟支柱」情勒性侵

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

台北市一名外祖父以是家中經濟支柱為藉口情緒勒索，性侵外孫女長達3年多，外孫女長大揭家醜，外祖父被訴。示意圖。(取材自ingimage)
台北市一名外祖父以是家中經濟支柱為藉口情緒勒索，性侵外孫女長達3年多，外孫女長大揭家醜，外祖父被訴。示意圖。(取材自ingimage)

北市1名外祖父以是家中經濟支柱為藉口情緒勒索，性侵外孫女長達3年多，外孫女長大揭家醜，外祖父被訴。外祖父告訴法官，是被警察誘導作犯罪筆錄，後來認罪，台北地院審理，數罪判外祖父有期徒刑7年6月。可上訴。

合議庭依外孫女受性侵時間點認定外祖父罪名，依「對未滿14歲之女子為強制性交罪」處有期徒刑4年，依62個「對未滿14歲之女子為性交罪」處有期徒刑1年9月，依2個「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」各處有期徒刑7月，再訂一應執行刑。

檢方指控，外祖父2017年起，與外孫女同住在台北市的大安區，2017年2月中旬某日晚間11時許，外祖父在住處內挾身形、氣力的優勢，強行壓制外孫女並脫下她的褲子，強制性交得逞。

另2017年2月中至2020年7月外孫女年滿14歲前1日，外祖父3年共64次利用外孫女看在他平日在負擔家庭生計、是家中經濟重要支柱上，令外孫女隱忍、屈從配合與他性交，外孫女長大向大安分局報案，檢方起訴外祖父。

法院開準備庭，外祖父辯稱，警察問他案發經過，他表示自己身體完全不能從事性行為，不過，警察卻硬要他講1個方式，是用「口水」還是「潤滑劑」做的，他當時不舒服，就隨口講是「口水」，開審理庭時，外祖父即坦承亂倫。

判決指出，外祖父未善盡照護之責，卻侵害外孫女的性自主權、身體自主決定，考量外祖父犯罪手段、目的、所生危害程度、犯後態度及與外孫女已成立調解等，再加上外孫女同意對外祖父從輕量刑，依法判決。

北市 性侵 警察

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