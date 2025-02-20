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趁接送姪女放學載往住處性侵 狼叔認罪賠百萬改判10年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南高分院認為，叔叔於審理中終能坦承犯行，並與被害人達成和解並賠償100萬元，顯見他犯後已積極彌補自身犯行對姪女所造成損害，改判應執行10年。圖／本報資料照
台南高分院認為，叔叔於審理中終能坦承犯行，並與被害人達成和解並賠償100萬元，顯見他犯後已積極彌補自身犯行對姪女所造成損害，改判應執行10年。圖／本報資料照

台南有一名男子5年多前利用接送國小姪女放學機會，將她載往其住處性侵共5次，甚至趁周三只上半天課，下午參加課後照顧機會，提前將她接走，載往摩鐵性侵2次。一審被判應執行16年，檢辯均上訴，他於二審時終於認罪，且與家人100萬元和解，法官改判應執行10年。

據調查，他自2019年8月30日起，平日均自學校駕車載姪女姊妹2人返回住處寫作業，後因大姪女懷孕並至醫院引產死嬰1名，經醫院通報，他多次對大姪女強制性交才為警發覺，自此不再允許他接觸，並經法院核發緊急保護令、通常保護令，禁止與姊妹2人接觸。

他辯稱，將姪女當作自己女兒疼愛，雖然已和其父母親撕破臉，都是姪女打電話要求他前往接送，不可能會對未滿14歲姪女強制性交，平常關心姪女，家人找不到姪女，因平常對其手機定位，因此才能在姪女離家時找到她，而成功阻止她與網友見面3次，因此懷恨在心，才會誣陷他。

他的律師認為，本案僅有女方單一指訴，並無其他積極證據相佐。女方就何時前往汽車旅館、遭當事人性侵次數及地點，均前後供述不一。

一審指出，2人為叔姪關係，不僅對姊姊強制性交，明知姪女也未滿14歲，心智尚未成熟竟僅因一己私慾，多次利用接送她機會對她強制性交，即使因前案犯行經查覺、遭禁止再與她接觸，竟仍利用她每周三下午課後照顧期間，提前將她接走至汽車旅館，對其強制性交2次，幸經某次為老師發覺而未能接走她，她目睹父親已因姊姊遭叔叔性侵痛苦，不願增加父親痛苦選擇隱忍更令人不捨。一審認他對未滿14歲女子犯強制性交罪共7罪，各處8年4月，應執行16年。

檢辯均不服上訴，被告於二審審理中與姪女達成和解，並且坦承犯行深表悔悟，僅就量刑上訴，他說，想早日出監陪伴母親安享晚年，請求法官從輕量刑。

二審認為，被告就原判決認定其有罪部分，於審理中終能坦承犯行，並與被害人達成和解並賠償100萬元，顯見他犯後已積極彌補自身犯行對姪女所造成損害，尚有悔意。法官認他對未滿14歲女子犯強制性交罪共7罪，各處7年10月，應執行10年。

保護令 性侵 汽車旅館

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