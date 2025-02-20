「愛你八輩子」…後指部中校營長與人妻傳訊互表愛意 判賠20萬

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

國防部後備指揮部1名李姓中校營長介入他人婚姻，和已婚人妻單獨出遊，還傳LINE說「老婆早」、「超愛你」，女子則回「我要愛你八輩子」等語，對方先生控訴婚姻遭毀，對李求償100萬元；法院認定李男侵害配偶權，判他應給付先生20萬元，可上訴。

先生控訴，發現妻子生活中出現異狀，尋後後對方就坦承和李男婚外情且彼此交往多年，2人每個月都會見面，每次見面都會上汽車旅館性交，依其等交往2年多計算性交超過50次，且妻子、李男又以老公、老婆相稱，後來李和其妻感情不睦，還威脅要玉石俱焚破壞家庭。

先生說，因為李男和妻子婚外情一事，自己曾向國防部後備指揮部陳情、檢舉，後指部查證後也表示李男因涉有不當情感違失遭懲處，主張遭侵害配偶權，向李求償精神撫慰金100萬元。

李男抗辯稱，他和女子沒有不正當交往關係也沒有性交，2人僅曾經碩士班同學，對方提出對話僅是聊天、談日常瑣事，以及女子單方對他糾纏、騷擾。

法院查，李男自稱有從台中開車到屏東潮州火車站載女子，2人載到高雄用餐、前往屏東圖書館，另李也傳訊說「情人節的晚上，好孤單，我的愛人在哪兒啊」、「老婆早ㄚ」、「超愛你」，女子也回「老公休息了沒有啊」、「這些年我死心踏地跟著你」、「我要愛你八輩子。」

法院認為，侵害配偶權行為不以通姦為限，李和女子多次單獨出遊，互傳LINE表達愛意，還以夫妻相稱，其互動已逾越普通朋友社交往來，已破壞先生婚姻。

法院審酌，李男曾在陸軍服役，擔任中校營長，考量雙方職業收入、侵害程度等，判李應給付先生20萬元。