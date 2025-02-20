超商店長扮警察性侵少女還錄影 手段惡劣但「有和解」減為8年

一名羅姓超商店長在包養網站以5萬元約17歲女高中生性交易，冒充警察強制性交2次得逞並拍下性影像，台灣高等法院今依兒童及少年性剝削防制條例判他8年徒刑。記者王宏舜／攝影

羅姓超商店長在包養網站以5萬元約17歲女高中生性交易，他自備警便帽、警棍冒充警察，強制性交2次得逞，還趁少女閉眼時拍下性影像，事後嘗試聯繫脅迫。士林地方法院批羅惡行駭人聽聞，依兒童及少年性剝削防制條例判他9年徒刑；台灣高等法院審酌羅與被害人和解，並先支付部分賠償，今減為8年刑。

2024年2月間，羅男在包養網站聯繫尚未滿18歲的女高中生，約定以5萬元性交易，他事先偽造「陳煌銘巡佐」警察服務證，再帶著警便衣、警便帽、警棍、手銬、密錄器、錄音筆抵達旅館。見到少女後，羅確認她涉世未深，拿出假警察證、錄音筆冒充警察，用少女性交易威脅，提出3種選擇，一是交付現金1萬5千元私了，二是至派出所依法處理，三則是無對價和他性交。

少女選擇回家拿錢私了，但羅拒絕，少女害怕去派出所，被脅迫下與羅發生性關係。羅還拍下少女的學生證，要求少女簽「保障雙方意願契約同意書」，強制性交少女2次得逞，甚至還趁少女閉眼之際，拿手機拍下性交影像。

事畢，羅男佯裝刪除女學生學生證照片，但羅後來仍不斷嘗試聯絡女方，並以留存學校、班級座號資訊、擬依法究辦等事要脅，女學生情緒低落，向學校輔導老師求助，老師依法通報，警據報追查逮人。

士林地院認為羅男預先擬妥詳細犯案流程，置辦警用裝備，鎖定涉世未深的少女作案，利用少女畏懼公權力、缺乏判斷力強制性交，且拍攝性影像，事後嘗試聯繫甚至脅迫之舉，少女身心傷害非輕。士院指查扣的電子設備中還充斥多名不詳女子的證件翻拍照、性影像及簽署的同意書，令人怵目驚心，且羅坦承曾冒用警察4、5次性交易；縱使未成年學生行為偏差，也不容心智成熟的成年人冒用國家公權力欺凌未成年學生。

羅上訴，因二審審理期間羅與女學生和解、取得原諒，高院認為量刑因子已經有變化。

高院指羅男明知女學生未成年，竟預先準備偽造的警察證件騙人，案發後仍食髓知味想再性侵，動機、手段上甚為惡劣，衡量他犯後非全無悔意，改判8年徒刑。