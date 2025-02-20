台南遊覽車司機路旁「露鳥」候客 女乘客蒐證讓他栽了

台南地院指出，李男任意於公眾場所裸露下體，造成目擊者心理上不適，危害社會善良風俗，認他犯公然猥褻罪2罪，應執行拘役30日。圖／本報資料照

台南李姓遊覽車司機去年4月8日上午6時許，將遊覽車停放路旁等待接送乘客時，竟公然露鳥，事隔3天，在同一時段同一地點，被在該處等車的女子目擊，令她驚呆了，當場持手機蒐證報警，李男也認了，法官認他犯公然猥褻2罪，應執行拘役30日，可上訴。

李男於偵查中坦承犯行，指一時失慮而觸法。他的供詞，與目擊女子及證人於警詢時證述情節相符，並有女子提供影片截圖及李男照片等佐證，事證明確。

檢方認為，李男涉犯公然猥褻罪嫌，且所犯2罪間，犯意各別，行為互殊，建請法官分論併罰。

台南地院指出，李男任意於公眾場所裸露下體，造成目擊者心理上不適，危害社會善良風俗，惟念他犯後坦承犯行，態度尚佳，且無任何前科等一切情狀，依法量處其刑。法官認他犯公然猥褻罪2罪，各處拘役20日，應執行拘役30日，可易科罰金。