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她酒醉被性侵…男認罪賠75萬元獲減刑 法官未判緩刑仍得入獄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

謝姓男子與第一次見面的女子，在卡拉OK店同桌吃飯喝酒，見她喝醉有機可乘，攙扶她進旅館開房間，性侵得逞。謝男事後認罪，並賠償75萬元。法官認為謝男有悔意，輕判2年，但因造成女方一輩子無法抹滅的傷害，未宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，謝男與被害女子並不認識對方，兩人2023年11月4日晚上7時許，因各自家人、友人邀約介紹，在基隆市忠二路一家卡拉OK店同桌用餐喝酒。

到了當晚10時48分，謝男見被害女子不勝酒力，四肢癱軟且意識不清，認為有機可乘，攙扶她離開卡拉OK店，當晚11時18分進入鄰近商旅的房間後，利用被害女子意識不清、身體無力，不知抗拒的機會，脫去她的褲裙及內褲，性侵得逞。

謝男隔天凌晨2時40分先行離開商旅，被害女子後來清醒，發現身處商旅，情況有異並報案。警方調閱相關監視器畫面，查出謝男身分，製作筆錄後函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定謝男犯行，依妨害性自主罪嫌起訴。

基隆地方法院法官審理時，謝男坦承有檢方起訴的犯行，並與被害女子證述情節大致相符，加上卡拉OK店、商旅監視器畫面、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等證物，認定謝男犯乘機性交罪事證明確。

乘機性交罪法定本刑3年以上，10年以下。法官說，謝男利用被害女子酒醉不知抗拒機會性侵，行為可議。考量謝男無前科，坦承犯行，並以75萬元及書立悔過書與被害女子達成調解，且履行完畢，處以法定最低刑度3年，仍有情輕法重、可資憫恕之處，因此依刑法規定酌量減輕其刑。

法官指出，謝男為滿足自身性慾，乘機性侵酒醉女子，不尊重對方的性自主決定權，造成被害人心理上難以抹滅的陰影與傷害，應予非難。謝男事後坦承犯行，並與被害人達成調解履行完畢，非無悔意。兼衡犯罪動機、手段及自述大學畢業、已婚、有2名子女等情狀，判刑2年。

法官說，謝男犯行對被害女子的身心靈造成莫大傷害，雖已達成調解並履行完畢，嘗試彌補過錯，但因刑度已予以酌減，謝男造成被害女子一輩子無法抹滅的傷害，仍應接受相當處罰，所以不宜宣告緩刑。

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謝姓男子見女子喝醉，性侵得逞，事後認罪，賠償75萬元。法官認為謝男有悔意，輕判2年，但因造成女方一輩子無法抹滅的傷害，未宣告緩刑。聯合報系資料照片
謝姓男子見女子喝醉，性侵得逞，事後認罪，賠償75萬元。法官認為謝男有悔意，輕判2年，但因造成女方一輩子無法抹滅的傷害，未宣告緩刑。聯合報系資料照片

基隆 性侵

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