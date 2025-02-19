台大外籍女學生如廁遭偷拍 同校偷拍狼手機交警方單位鑑識
國立台灣大學校本部，昨天發生外籍女大生使用性別友善廁所，遭同校的23歲吳姓男學生偷拍，女學生發現後衝出來與對方理論拉扯，並由駐衛警協助報警處理，目前雙方已完成筆錄，手機將交由警方鑑識單位鑑識，釐清男學生是否為偷拍慣犯。
據了解，吳姓男學生昨天在性別友善廁所附近埋伏近10分鐘，發現外籍女學生進入廁所後，趁四下無人注意，拿手機從廁所門與地面間縫隙，伸進去偷拍女學生，女學生看到後立即衝出來，大叫並與男學生拉扯，圍觀學生立即報警處理。
男學生被發現後，不斷操作手機疑似刪除畫面，警方到場後，男學生坦承偷拍，聲稱自己在廁所外等候10分鐘，並不認識被害的外籍女學生，警方將雙方帶回製作筆錄，將吳男依涉犯妨礙性隱私現行犯，移送台北地檢署偵辦，由於手機疑似被男學生刪除畫面，因此手機將由鑑識單位還原，確認男學生是否偷拍，及是否過去有偷拍犯行。
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