台大外籍女學生如廁遭偷拍 同校偷拍狼手機交警方單位鑑識

國立台灣大學校本部，昨天發生外籍女大生使用性別友善廁所，遭同校的23歲吳姓男學生偷拍，女學生發現後衝出來與對方理論拉扯，並由駐衛警協助報警處理，目前雙方已完成筆錄，手機將交由警方鑑識單位鑑識，釐清男學生是否為偷拍慣犯。

據了解，吳姓男學生昨天在性別友善廁所附近埋伏近10分鐘，發現外籍女學生進入廁所後，趁四下無人注意，拿手機從廁所門與地面間縫隙，伸進去偷拍女學生，女學生看到後立即衝出來，大叫並與男學生拉扯，圍觀學生立即報警處理。