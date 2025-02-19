宜蘭分局男警疑暴打性侵女警 他酒後「斷片」否認性侵遭調職

宜蘭警分局爆發男警疑似性侵女警案，女警驗傷後向婦幼隊報案。宜蘭分局今天表示，所屬員警疑涉傷害、違反男女意願的親密行為，目前先把男警調離現職，全案由婦幼隊釐清案情後，將移請地檢署調查偵辦。

據了解，男女警同屬一個派出所，同事觀察兩人互動，雙方對彼此都有好感，但當事人不認為是男女朋友。最近男方懷疑女方另有愛慕者，17日晚間派出所同仁聚餐時，雙方因細故發生不愉快，男方不滿女方席間冷落他；直至女警離席後，男警也跟著離開，回到女方租屋處，雙方發生激烈爭吵。

男警疑似在爭吵中毆打女警，造成對方手臂瘀傷及勒痕，女警於18日一早到醫院驗傷，醫院通報警方後主動調查，女警並於當天下午向婦幼隊報案，指控男警涉嫌毆打傷害及性侵。

男警否認性侵，辯稱因為聚餐喝醉酒，忘記發生什麼事。全案由婦幼隊釐清案情後，依涉犯傷害及妨害性自主罪，移請宜蘭地檢署偵辦。

男警是警專36期畢業，從警2年，女警40期畢業，才調來沒多久，男警事發後已被調到其它派出所。宜蘭分局強調，秉持不掩飾、不庇縱、不護短，從嚴究辦，並依公務人員考績法、警察人員人事條例及警察人員獎懲標準，視涉案情節追查相關責任。

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