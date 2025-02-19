台中噁叔5度性侵國小侄 瞎扯「幫他性教育」下場判10年

台中1名男子利用照顧國小侄子時，5度抓他手摸自己生殖器還朝他口交，男童坦言「被叔叔脫褲子吃雞雞」，其母質問時，男子竟瞎扯說是性教育，還問「我這樣算性侵嗎？」法院以男子罔顧倫常造成男童陰影，依5個加重強制性交罪判他10年，可上訴。

檢警調查，男子2021年8月至2023年3月間，趁著和男童獨處、共寢時，至少4度違反對方意願抓他手摸自己生殖器至射精，還對男童口交。

後來男童使用家中平板電腦上網查「為什麼要吃雞雞」，其母驚覺異狀，但兒子當時僅坦言被摸下體，其母質問後男子先是道歉承諾不再犯，未料沒多久又第5度朝男童性侵，直到母親見兒子情緒不穩，這才發現男子朝他口交。

台中地院審理時，男子全部否認，辯稱沒有對男童強制性交，辯護人則說，起訴犯罪時間橫跨近2年，男童媽媽豈可能未察覺異常，男童事後也沒向他人求助。

男童證稱，被叔叔脫掉褲子吃他雞雞，沒有經過他同意，自己被這個行為嚇到，也怕喊出聲會吵到人，當時整棟樓都在睡覺，有次去洗澡時叔叔拿平板進來，就說「給你看，讓我吃你雞雞」，他就說「我不喜歡這樣，請你不要繼續」但仍遇害，是怕被威脅才沒跟媽媽說。

法院勘驗對話，男童母親質問說「我整個震驚，我身為一個媽媽，我應該怎麼樣？」「我真的很崩潰」男子竟以性教育為由辯解說「抱歉啦，性教育太爛」、「我比較直接」，還問「我這樣算性侵嗎？」

法院查，男童在警詢、偵查及審理中就男子對他5次性交等情節描述一致；其母也說，發現兒子用平板搜尋「為什麼要吃雞雞自己追問才得知，且兒子情緒不穩，講到這件事會生氣。