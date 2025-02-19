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孫生為自清揚言公開B女性影像 衛福部：恐涉刑法恐嚇罪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

網紅孫生捲入性騷爭議，摸臀A女遭判刑，並爆出案外案，疑違反B女意願與其性交，孫生在社群媒體上自清，卻提出有性愛影像為證，還告訴發布影片抨擊他的YouTuber異色檔案，「可以隨時跟我要影片」。衛福部保護司指出，就目前媒體上可知資訊，孫生可能違反多項法律，其中，持有性影像並威脅散布，可能涉嫌違反恐嚇罪。

B女在社群媒體Threads中提到，與A女及孫生聚餐後，孫生叫車欲前往汽車旅館，自己無法脫身「只能把事情做完離開」。孫生留言反擊，指出他並沒有偷偷叫車，兩人還一起在全家便利商店等車，且發生關係時拍攝影片時，B女還配合鏡頭說話，並喊話發影片攻擊他的YouTuber異色檔案，他可隨時提供影片，不過該留言後續被刪除，B女帳號也關閉。

衛福部保護司官員指出，孫生性騷A女事件已遭判刑，目前衍生出B女案件，目前從媒體報導的資訊判斷，一度傳出為非合意性交，孫生為證明是合意性交，主張有性影像為證，不過，孫生持有的性影像得釐清是否是雙方皆在知情同意之下拍攝，如果未經同意拍攝，將屬於「犯法」行為。

官員表示，性侵害為「非告訴乃論罪」，未經同意拍攝影影像則屬於「告訴乃論罪」，須看B女後續是否能提供證據並提告；另，孫生持有性影像，即使雙方合意拍攝，但持有性影像威脅散布但未散布，也涉及恐嚇罪疑慮。

依刑法第305條規定，「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」

隨事件愈演愈烈，孫生所屬經紀公司反骨男孩，發布聲明正式宣布，即日起與孫生終止經紀合約，並徹底結束所有合作關係，未來不再參與任何與其相關的影片製作或經紀業務，確保不再發生類似事件。

網紅孫生捲入性騷爭議，摸臀A女遭判刑，並爆出案外案，疑似違反B女意願與其性交，孫生在社群媒體上自清，竟提出有性愛影像為證。圖／擷取自IG
網紅孫生捲入性騷爭議，摸臀A女遭判刑，並爆出案外案，疑似違反B女意願與其性交，孫生在社群媒體上自清，竟提出有性愛影像為證。圖／擷取自IG

孫生 影片 社群媒體

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