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舞獅雙男硬上少女 她喊不要...竟辯：性交正常生理反應

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事舞龍舞獅的賴姓、詹姓男子約未成年女網友喝混酒，趁對方醉倒竟輪番硬上、共同性侵甚至錄影，2人犯後均否認，賴的辯護人甚至還說，少女喊「不要」是「性交過程正常生理反應」，法院採信痛斥2人惡性不輕，依加重強制性交罪各判8年6月、7年10月，可上訴。

檢警調查，賴男2023年9月上網認識少女，清楚對方未成年，同年10月3日賴和詹姓友人再約少女及其2名女性友人到詹住處喝酒，席間飲用啤酒、小米酒、威士忌及保力達等。

賴趁少女喝醉帶她上樓脫衣硬上得逞，後來詹男也上樓，還先傳訊問賴是否共同對少女性交，賴則用貼圖回了1個「讚」，隨即和賴男一起伸狼爪對少女亂摸，不顧對方說「不要」抗拒，詹還邊性侵、邊拿手機錄影，賴則用臉緊貼、摸胸並環抱，等到詹離房後，再對少女性侵1次。

台中地院審理時，賴男辯稱沒有強制性交的主觀犯意，其辯護人則說，少女自行脫衣、換姿勢沒有抗拒，對於賴、詹是否多人性交表示害羞，身上也無傷痕，認為並未喝醉，還說少女喊不要「是性交過程正常生理反應」，非真摯拒絕；詹男則說，他沒有強制性交，也不清楚少女未滿18歲。

少女證稱，喝醉被賴帶上樓遭脫衣、亂摸，自己拒絕推開說不要仍被硬上，還看到賴在傳訊息，不久後詹就進來，她跟2人說不要還是遇害，回家後朋友陪她買避孕藥、叫她報警，自己一開始不想讓家人知道，後來才決定報案。

法院比對少女歷次證詞發現陳述一致，且回憶遇害過程哭泣，認定應可採信；同行友人也說，上樓目睹少女赤裸被賴男性侵，賴還問他「要不要一起」自己就拒絕，綜合相關證詞、跡證，不採信賴、詹辯詞。

法院審酌，賴、詹造成少女身心終生難抹滅恐懼和傷害，犯後否認難見悔意、惡性非輕，也沒有和解，考量2人從事舞龍舞獅工作等一切情狀，依3個加重強制性交罪判賴男8年6月、依1個加重強制性交罪判詹7年10月。

台中賴姓、詹姓男子輪番、共同性侵少女，各背判刑8年6月、7年10月。示意圖／ingimage
台中賴姓、詹姓男子輪番、共同性侵少女，各背判刑8年6月、7年10月。示意圖／ingimage

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