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陸軍航特部上校摸女上兵胸部 「行為不檢」懲戒法院判罰30萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍航空特戰指揮部前上校政戰主任王維義，因性騷擾下屬，敗壞國軍形象，監察院去年11月間彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院批王無視國軍法紀規範，且欠缺尊重他人身體自主權的觀念，判罰款30萬元。

王維義已退伍。2020年9月29日上午，被害的女上兵正帶著相機要跑去停機坪，王站在禮堂門口處，突然往前伸出右手橫舉攔阻她的去路，右手臂就這樣碰觸她的胸部，還說「不用過去了」；他乘機將右手臂緊貼於被害人的左胸上緣持續數秒後，才慢慢沿著她的左胸上緣往下滑，將手抽回。

女上兵當下感受不舒服、恐懼、焦慮、憤怒。

刑事部分，台南地檢署認為王維義犯性騷擾防治法性騷擾罪，台南地院判他4月徒刑，得易科罰金。台南高分院給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，接受3小時法治教育課程確定。

監察院在詢問王維義時，王表示「絕對沒有刻意要碰觸」，且有無碰觸到，他真的不確定。

懲戒法院審理時，王表示自己沒有前科，品行良好，更與被害人達成和解，賠償對方15萬元，他另依屏東縣政府的要求完成處遇治療，無再犯可能。

懲戒法院指出，刑事法院對犯罪行為所科處的刑罰及為預防再犯、諭知保護管束及法治教育課程，不拘束懲戒法院，同一行為如已受行政罰處罰，懲戒法院仍可再懲戒。

懲戒法院指王維義除違反刑事法律外，另違反國軍軍風紀維護實施規定「言行不檢」，又違公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」意旨，他嚴重損害公務員形象、政府聲譽，為維護公務紀律及軍紀，自有懲戒必要，判罰款30萬元。

陸軍航空特戰指揮部前上校政戰主任王維義，因性騷擾下屬，敗壞國軍形象，監察院去年11月間彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院批王無視國軍法紀規範，且欠缺尊重他人身體自主權的觀念，判罰款30萬元。示意圖／聯合報系資料照
陸軍航空特戰指揮部前上校政戰主任王維義，因性騷擾下屬，敗壞國軍形象，監察院去年11月間彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院批王無視國軍法紀規範，且欠缺尊重他人身體自主權的觀念，判罰款30萬元。示意圖／聯合報系資料照

公務員 台南 王維

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