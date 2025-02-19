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新北女警檢舉遭長官性騷 所長記申誡並調非主管職
新北市永和警分局1名女警去年投訴遭蘇姓所長性騷擾，涉違反性別平等工作法，事後遭女警提告性騷申訴及刑案告訴，分局依情節進行內部調查，認為蘇姓所長確有行為失當之情，蘇姓所長因此遭分局記申誡兩次並拔除主官職務，調派非主管職務。
永和警分局得和派出所去年傳出職場性騷擾事件，據了解，受害女警向分局檢舉，指控蘇姓所長在去年9月初及12月初曾在派出所內及大門口涉嫌對她性騷，所長曾口頭表達愛意及未經同意，做出手擁抱等性騷行為、讓她身心備感壓力，分局事後調閱駐地監視器進行調查；口頭表達愛意部分，警所駐地監視器未錄下類似、相關言語。
據悉，蘇姓所長在該分局服務2年多，工作態度積極認真，認為女警「能力很好只是工作上比較消極。」是以軟性口吻勉勵女警，並當場給女警一個「擁抱」作為鼓勵的表態，盼女警重新出發，彼此共同努力提升所內工作士氣，當時在所內員警事後回憶，印象中女警和所長兩人互動舉措並無異常之處。
此案經分局調後，認為蘇姓所長鼓勵下屬過程肢體接觸屬實，行為確有失當，分局祭出兩支申誡處分，並拔除所長主管職務並調整服務地區，目前行政處分仍在市警局人評會審議中，同時，該分局將持續強化內部管理及性平教育，遇案調查並依規定究辦，妥適持續關注當事人身心健康，以營造更好的職場友善環境。
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