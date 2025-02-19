「阿公摸我下面」 藉進屋吹冷氣帶5歲女童指侵還錄影...判8年刑

洪姓男子「請」5歲女童吹冷氣，將女童帶入室內指侵，並拍攝性交、猥褻過程，台北地院依以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪判洪10年徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決刑之部分，改判8年。

洪已退休，妻子為重度殘障。被害女童2023年7月8日上午跟隨母親到新北市新店區、洪姓男子住處前擺攤，洪妻認為天氣炎熱，請女童進屋吹冷氣休息。中午12點半時，洪將女童帶上2樓，伸手褪去她的短褲和內褲，用左手拇指及食指觸摸女童下體猥褻，還拿手機錄下性影像。

洪接著變本加厲，用左手指和食指伸進女童下體指侵，性侵過程一併錄下。女童事後向母親提到遭洪觸摸，母親報警。警方搜索洪的住處，扣得洪的行動電話，台北地檢署依妨害性自主罪起訴洪。

北院審理時，洪坦承觸摸女童，但否認強拍性影像等。洪辯稱沒有強制女童違反意願，摸摸女童只犯猥褻罪而已。

女童在警詢時說「阿公（指洪）摸我下面，下面是我尿尿的地方」、「阿公說妳給我摸我就給妳吃糖果」；女童證稱，阿公摸她尿尿的地方時，她有說不要，阿公還拿手機對著她尿尿的地方拍照。

女童的母親表示，女兒沒有男女生互動的界線概念，2023年9月10日她告訴女兒不可以讓別人亂觸碰身體，女兒聽到後才說「阿公」有碰她尿尿的地方，女兒還說被碰尿尿的地方時會覺得「痛痛」。

北院認為女童因感到疼痛而向洪表達不要觸摸，就算洪未對女童施加強制力，洪仍是以違反本人意願使女童被拍攝性影像，以及違反本人意願對女童強制猥褻、強制性交，洪辯稱沒有違反女童意願，辯詞不可採。北院批洪為滿足一己性慾，罔顧兒童身心發展，嚴重戕害女童身心，侵害女童性自主決定及性隱私資訊權，應予嚴懲。