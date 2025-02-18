惡狼才出獄…藉提供工作容留蹺家少女 3度硬上害懷孕
甫出獄的楊姓男子在新北釣蝦場認識打工蹺家少女，藉物流公司有職缺收容少女同居期間，3度以強暴手段性侵，少女於開學後發現懷孕，由母親陪同就醫引產提告，桃園地院審結，依3次成年人故意對少年犯強制性交罪，將楊判應執行徒刑5年4月。
據悉，現年23歲楊姓男子因犯妨害性自主案件，2023年3月27日執行完畢，經新北市政府依規定，對他進行評估後認為有施以治療、輔導必要，命其同年6月到指定處所接受身心治療及輔導教育，他未出席，新北市府開出萬元罰鍰並通知9月上課，仍不到課遭送辦。
事實指出，楊男2023年7月初，結識因故會與爸爸吵架甚至打架的15歲蹺家少女，以物流公司有職缺為由，帶少女回朋友板橋住處同居，某日不顧少女拒絕，強行壓住她的手部後性侵得逞。之後楊男因故搬到桃園，少女因當時與家人關係不佳，且楊男是唯一能幫她的人，因此又與楊男一起搬到桃園住。
2023年8月間，正當少女滿心歡喜要過16歲生日前後，又不顧少女言詞拒絕且以肢體抗拒的情況下，再度對她強行發生性交關係得逞；在少女上高中9月開學之前幾天，少女生病不舒服躺在床上休息，又遭楊男性侵得逞，少女因發現懷孕，情緒起伏甚大，母親得知女兒受害，立即陪同到院做引產手術，同時檢驗生父DNA與楊男一致。
審理期間，楊男承認起訴這3次未確認少女有無發生關係意願，但他否認有強迫，並指除了這3次外，還有發生好幾次合意性行為，少女離家後仍能與家人聯繫，若3次均遭強制性交，少女可向家人求助。
少女稱，由於離開家一段時間，住在釣蝦場的員工宿舍，楊男說可以介紹到物流公司上班，且他是主管，所以就與他一起住，上班也方便，不想回家住是因為她常與父親吵架甚至打架。在新北市板橋處所被性侵後，因為不想讓家人知道，且當時和家人關係不算好，以為他只是一時糊塗「畢竟我們是朋友」加上被告也是唯一能幫到她的人，所以想說算了不計較。
合議庭審酌，被告楊男與少女相識未久，在少女已明確拒絕並進行身體推拒的情況下，3次強行對她進行性侵害，甚至導致少於16歲時懷孕，這對她的心理和身心發展造成嚴重的影響，被告犯後仍否認罪行，也未與少女達成和解或賠償損害，考量犯罪動機、目的、手段，並且被告之前也因對未成年人犯罪被判刑，但並未悔改，再犯此案，量處適當之刑，同時考慮被告犯罪行為嚴重、對被害人的影響及其他相關情節有矯正必要，定應執行的刑期。
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