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髮廊老闆伸狼爪按摩變猥褻 被害人羞憤死亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣林姓男子在水里鄉經營髮廊，卻以按摩為名義，對落單女顧客脫衣猥褻被害人不甘受辱，撥打113保護專線並報警，但仍難擺脫遭猥褻惡夢，最後羞憤死亡。南投地院認為林姓男子涉犯刑法強制猥褻致人羞憤而自殺罪嫌，裁定依國民法官法，應由國民參與審判。

裁定書指出，林姓男子經營髮廊，項目包括理髮、洗頭、按摩肩頸等。民國111年10月傍晚，被害女子到髮廊按摩肩頸，林男將被害人引導至髮廊深處躺椅處按摩。

因為前方有屏風遮擋，且當時並無其他客人，林男見有機可趁，假藉為甲女按摩肩頸，先將被害人衣服自下擺拉起，再解開被害人內衣帶，徒手自後背向下按摩至臀部。

被害人發現情況不對，用手壓住林男雙手，林男惡向膽邊生，乾脆走到被害人前面，將她的衣服及內衣拉起，用雙手撫摸被害人胸部甚至大腿內側，強制猥褻得逞。

被害人再次以手壓住林男雙手，趕緊將衣服穿好，林男才說為被害人洗頭，直到洗完頭髮，被害女子才趕緊離開，但因為羞憤出現輕生念頭，撥打113保護專線求助，隔年5月又向警方報案。但仍無法釋懷，同年9月在家中尋短死亡。南投地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌對林男提起公訴。

南投地院指出，林男所犯為刑法強制猥褻致人羞憤而自殺罪，屬於國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」案件，依照國民法官法規定，裁定由國民參與審判，並不得抗告。

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林姓髮廊老闆對女顧客強制猥褻，被害人羞憤難當尋短死亡，南投地院裁定由國民參與審判。圖／本報資料照片
林姓髮廊老闆對女顧客強制猥褻，被害人羞憤難當尋短死亡，南投地院裁定由國民參與審判。圖／本報資料照片

國民法官 按摩 死亡 猥褻 被害人

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