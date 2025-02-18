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南投水里髮廊老闆按摩趁機猥褻 受害女客羞憤亡

中央社／ 南投縣18日電

南投水里一家髮廊老闆為女客人按摩時強制猥褻，受害女子雖致電保護專線求助，最後仍羞憤輕生，髮廊老闆被依妨害性自主罪嫌起訴，南投地院裁定應行國民參與審判，不得抗告。示意圖。聯合報系資料照片
南投水里一家髮廊老闆為女客人按摩時強制猥褻，受害女子雖致電保護專線求助，最後仍羞憤輕生，髮廊老闆被依妨害性自主罪嫌起訴，南投地院裁定應行國民參與審判，不得抗告。示意圖。聯合報系資料照片
南投水里一家髮廊老闆為女客人按摩時強制猥褻，受害女子雖致電保護專線求助，最後仍羞憤輕生，髮廊老闆被依妨害性自主罪嫌起訴，南投地院裁定應行國民參與審判，不得抗告。

根據南投地方法院刑事裁定，林姓被告在南投縣水里鄉經營髮廊，包含理髮、洗頭、幫客人按摩肩頸，一名成年女子2022年10月某天傍晚前往髮廊欲按摩肩頸，林姓被告便將女子引導至髮廊深處躺椅，並以屏風遮擋，林姓業者見店內無其他客人而進行強制猥褻。

林姓業者無視女子用手阻擋表達拒絕，觸摸女子私密處強制猥褻得逞，女子當場向業者表示「你們都這樣沒有講的喔」等語。女子離去後產生輕生意念，2022年10月16日下午4時許撥打113保護專線求助，並於2023年5月2日報案，但受害女子仍因遭強制猥褻而深感羞憤，於2023年9月3日在草屯鎮居所輕生。

裁定書指出，林姓髮廊業者涉犯刑法第226條第2項強制猥褻致人羞憤而自殺罪，屬於國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」案件，因此，裁定此案應行國民參與審判；根據刑法第226條第2項，林姓髮廊業者可被判處10年以上有期徒刑。

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南投縣 妨害性自主 死亡 猥褻 髮廊

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