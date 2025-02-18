新北地院員工 板橋院區廁所偷拍年餘

新北地院板橋園區遭爆院內一名中年男性佐理員竟涉嫌在多處男、女廁內裝設針孔攝影機偷拍，新北地院則表示，該員犯行遭停職後主動提出辭呈，全案已移由警方偵辦。記者黃子騰／攝影 新北地方法院板橋院區一名駱姓男佐理員，涉嫌在院內數間男、女廁裝設針孔攝影機偷拍，時間長達年餘，直到被法警發現報警；檢警日前搜索查扣上百個偷拍檔案，依妨害性隱私及妨害秘密罪嫌偵辦中。

民進黨立委林淑芬、林月琴昨揭發此事，指受害者不分男女，甚至可能有未成年，新北地院卻以涉案人宿舍凌亂為由拖延調查，讓偷拍者有時間可以滅證；此種態度使偷拍文化有恃無恐，讓犯罪者肆無忌憚侵犯人民隱私。

據調查，駱男在新北院板橋院區擔任少年調查官的佐理員十餘年，負責一般行政工作。上月十一日一名法警在四樓男廁內如廁，見馬桶邊緣暗溝有異物，細看發現是針孔攝影鏡頭。

新北院獲報後封鎖院區全面清查並報警，又在三樓男廁與女廁各發現一個針孔密錄器，經過濾院內監視器畫面鎖定駱男，由院方主管出面勸說突破其心防，將疑似作案設備、器材及影像檔交警方查扣，並陪同前往警局製作筆錄。

據了解，駱男裝設針孔鏡頭處除前棟三、四樓男、女廁，還有飲水機下方地面和後棟二樓女廁，地點不定時更換。警方至其宿舍搜索，發現駱男疑將上百個偷拍錄得的被害人如廁畫面，存放在個人筆電和隨身硬碟中，偷拍時間超過一年。

初步檢視，駱男未針對特定身分、年齡或對象進行偷拍，而是無差別偷錄所有進入法院廁所如廁民眾，由於許多偷拍畫面未拍得被害人容貌，身分待釐清，被害人數也還要清查。

海山分局表示，一月十一日十八時接獲新北地院板橋院區報案，院內廁所遭人裝設微型攝影機，受理後協助檢視院內監視器影像鎖定駱男。

經向新北地院聲請搜索票，一月十三日會同新北地院人員至駱男住處搜索，查扣微型攝影機、記憶卡及硬碟等證物，正勘驗釐清相關影像。

新北院昨表示，事發後駱員未再進辧公室，上月十六日由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，將其他可能涉案竊錄設備器材或檔案全部交由檢警偵辦。

新北院上月十四日召開考績會，決議將駱員移送懲戒法院並建議先行停職，司法院隔天下令停職，駱員隨即於十六日提出辭呈，十七日火速離職，同日新北院考績會仍核定其考績為丁等。