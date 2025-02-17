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色狼加油伸手偷捏女員工屁股 辯掏錢不小心判刑8月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名60歲男子騎機車去加油站加油時，突伸手偷捏女加油員臀部，嚇得女生趕緊跳開，換男同事加油，並報警處理，但男子不僅否認，還說是女子和站長套招敲竹槓，由於監視錄影器都有錄到男子犯行，彰化地方法院法官認為男子不知悔改，依性騷擾罪將他判刑8月。

判決書指出，男子去年4月某日上午到加油站加油，女員工說，男子突趁她不注意時伸手捏了她臀部一下，她嚇到，用手撥開男子的手，並跑去跟男同事說，請男同事幫男客人加油，再跑去跟站長報告此事，站長即出面對男子說加油站內都有監視器，男子卻回說「是不小心的，歹勢歹勢」，即騎走，不過女員工仍報警。

男子庭訊時承認手有觸碰到女員工臀部，但是不小心的，辯稱他是因掏錢，才不小心碰到女員工。

不過從監視器錄影顯示，男子停等加油時，伸出右手往女員工屁股方向伸，女員工出現閃躲、防禦等反應，男子伸手觸碰女員工臀部的動作，顯得相當不必要且不自然，若非刻意為之，不致如此。

法官認為，都有監視器攝錄證據確鑿，男子仍面不改色，矢口否認犯行，更埋怨被害人求償金額過高，指被害人與站長套招敲竹槓，絲毫不在意其犯行對被害人所造成的心理驚嚇，犯後態度甚為惡劣，且男子有詐欺、肇事逃逸等前科，仍不知悔改、素行不佳，因此依性騷擾罪重判8月徒刑。

加油情境示意圖。圖／Ingimage
加油情境示意圖。圖／Ingimage

加油站 性騷擾 監視器

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