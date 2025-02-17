法院成偷拍溫床？ 綠委批司法機關包庇偷拍犯「姑息養奸」

新北地院爆出員工長期裝針孔攝影機偷拍，就連報案民眾也受害。民進黨立委林淑芬、林月琴今天批評，相關事件頻傳，司法單位應儘速查辦，而非縱容姑息，助長廁所偷拍事件，這不是官兵變強盜，什麼才是？人民還能對司法抱持期望？

林淑芬說明，早在2020年，就有士林地檢署保全以手機偷拍，事後地檢署企圖隱瞞。該地檢署書記官也在廁所安裝針孔攝影機，受害者達21名、次數達82次，長達3、4年之久；今年初新北地方法院板橋簡易法庭也被爆出偷拍事件，一名男法警如廁時發現針孔攝影，涉案佐理員不僅在法院內部多個廁所裝設針孔，還更換地點、位置，偷拍時間竟長達一年，受害者不分男女，甚至可能有未成年。

林淑芬痛批，面對惡行，新北地院卻未請檢方搜索，而是以涉案人宿舍凌亂為由，持續拖延調查，結果就是讓人有時間可以滅證，她痛批，此種態度使偷拍文化有恃無恐，讓犯罪者能肆無忌憚地侵犯人民隱私。

林月琴也提出4點要求，首先是要求應針對該偷拍者相關電子設備進行扣留，避免偷拍者消滅證據；第二，受害人是否包含未成年者，如有外流、散步，應立即依照「兒童及少年性剝削防制條例」請網路兒少保護專業單位協助立即停止解析，或是針對相關網站要求下架以避免傷害擴大。

林月琴續指，第三，匿名比對避免傷害擴大；第四，此次偷拍時間長達一年，明顯不是臨時起意而是長期且預謀犯罪行為，背後是否有交易行為或偷拍者有販售影像到暗網或違法論壇以謀取暴利，這些都請檢調單位務必查明。