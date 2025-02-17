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院內偷拍狼竟是自己人 新北院：犯案者已辭職並移送警方偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

立委林淑芬、林月琴今召開記者會，爆料新北地方法院板橋園區疑似出現廁所針孔偷拍狼，不料竟是自己人所為。一名中年男性佐理員涉嫌在院內多處男、女廁內，長期裝設針孔攝影機偷拍。新北地院則表示，該員犯行遭法警發現後，已未再進入院區，司法院1月15日下令停職，該員16日主動提出辭呈，隔日旋即離職，但同日新北院考績會仍核定其考績丁等，目前全案已由警方偵辦中。

新北地院說明，全案係由法警主動發覺並報警處理，今年1月11日周六晚間6時30分許，法警巡視時發覺板橋院區4樓男廁遭人安裝針孔密錄器，經報告主管立即管制院區報警處理，進而於3樓男廁與女廁又各發現一個密錄器。

經調閱院內監視錄影器，院方、警方立刻鎖定涉案佐理員，於是由院方主管加以勸說，成功突破心防說出實情，並將相關竊錄用設備、器材及影像檔交由警方查扣，並由主管陪同前往警局製作筆錄。

自1月11日事發後，該員即未再進入辧公室，警方1月13日持搜索票前往該員宿舍，1月16日由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，並將其他可能涉案的竊錄設備器材或檔案，一併交由警方偵辦。

新北院表示，院方1月14日緊急召開考績會，決議函台灣高等法院轉司法院移送懲戒法院，並建議先行停職。司法院隔天隨即下達停職令，由新北院當天送達給該員，但該員立刻在16日提出辭呈，17日火速離職，當中處置並未包庇姑息。

新北地院板橋園區遭爆院內一名中年男性佐理員竟涉嫌在多處男、女廁內裝設針孔攝影機偷拍，新北地院則表示，該員犯行遭停職後主動提出辭呈，全案已移由警方偵辦。記者黃子騰／攝影
新北地院板橋園區遭爆院內一名中年男性佐理員竟涉嫌在多處男、女廁內裝設針孔攝影機偷拍，新北地院則表示，該員犯行遭停職後主動提出辭呈，全案已移由警方偵辦。記者黃子騰／攝影

主管 司法院 新北

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