台鐵色狼偷拍17歲學生妹大腿、輪椅男摸娃娃車婦人 雙雙起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

蔡姓男子涉在台北車站台鐵月台持手機偷拍17歲學生妹大腿，隨後搭上火車再偷拍另名上班族OL，遭OL抓包報警，警方依現行犯逮捕送辦。台北地檢署偵結，蔡男偷拍行徑涉犯妨害性隱私，依法起訴。

起訴指出，蔡男今年1月間在台北車站台鐵月台，見17歲學生妹穿著短裙坐在台鐵月台等火車，蔡男涉嫌假裝走路經過，卻持手機偷拍學生妹大腿，隨後蔡男搭上往松山方向的火車，又涉在車廂企圖在偷拍另名20多歲著短裙的上班族OL，女子見蔡男行跡詭異疑似偷拍，追上蔡男並報案。

鐵路警察到場立即將蔡男依現行犯逮捕送辦。檢方認為，由於蔡男手機內第二段影片為黑畫面，檢方分別依偷拍、偷拍未遂等罪嫌起訴蔡男。

除了偷拍案，北車還發生電梯猥褻事件，張姓男子去年10月間因行動不便坐著輪椅搭電梯，同時一名穿長裙的婦人推著娃進入電梯，輪椅、娃娃車剛好擠滿電梯，張男趁在狹窄空間涉伸出鹹豬手以手指多次摸、勾婦人大腿，婦人擔心若出言制止張男，娃娃車內孩子恐有危險，隱忍後待離開電梯後報案提告。

張男到案供稱，他當下癲癇發作手抖才會碰到婦人，檢方認為，電梯監視器沒有拍到張男的手不斷抖動，另張男也有偷拍、摸女性等前科，曾戒治未果，全案依性騷擾防治法起訴。

蔡姓男子在台北車站台鐵月台及車廂，涉嫌持手機偷拍女子大腿遭起訴。圖／本報資料照片
蔡姓男子在台北車站台鐵月台及車廂，涉嫌持手機偷拍女子大腿遭起訴。圖／本報資料照片

偷拍 火車 電梯

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