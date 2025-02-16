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誘國中女到消防隊交誼廳性交 替代役索下體照遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

消防隊擔任替代役的彭男，去年透過交友群組認識一名僅13歲國中少女，竟把少女帶到消防隊交誼廳性交，隔天又傳訊給少女說「我就要」、「拍照瞅瞅啊」，讓少女拍攝下體照傳給彭男觀賞，新竹地院依姦淫幼女等罪判刑3年10月。

法官調查，彭男為新竹某消防分隊替代役男，透過通訊軟體交友群組，認識年僅13歲的小美，少女因年幼對於兩性關係懵懂無知，關於性行為之智識及決斷能力亦未臻成熟，彭男竟把少女帶往分隊2樓交誼廳內，以其陰莖插入口腔與陰道方式，對少女為性交行為1次得逞。

隔天下午彭男另行起意，傳訊給少女表示「我就要」、「拍照瞅瞅啊」等文字訊息經少女同意後，自行拍攝裸露生殖器性影像1張，供彭男觀覽，

在新竹市某重訓處所內，LINE小美「我就要」、「拍照瞅瞅啊」等文字訊息，經小美同意後，自行拍攝裸露生殖器性影像1張，並以LINE回傳給彭男，供彭男觀覽，而使彭男製造幼女性影像得逞，彭男還問「刮毛？」小美回「不要」。

新竹地院法官審酌彭男明知小美案發當時是13歲少女，對於男女情慾之事尚屬懵懂，就其性自主權認知未趨成熟，仍對其為性交行為，且為滿足一己之性慾，提出要求自拍製造性影像，影響被害人身心正常發展，所為實有不該。

法官審酌彭男迄今未與少女及其父親和解，亦未賠償損害，少女父親希望對彭男從重量刑，且彭男初始於警詢時還否認犯行的態度，最後才坦承，法官決定不給緩刑。依犯對於未滿十四歲之女子為性交罪、犯製造少年性影像罪，判處有期徒刑3年10個月。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

兩性關係 新竹 消防隊

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