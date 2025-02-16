台中女酒店上班8天 男客揍掉她一塊肉還性侵 下場曝光

台中市許姓男子在2020年8月間，涉在酒店內灌醉一名才上班8天的女服務生後，帶回住處性侵，因女子抵抗，眼角遭打掉一塊肉，女子事後向幹部告知後，得知許在她醉酒時，已在酒店時被許帶入廁所內發生關係，女子決定提告，許僅承認有在酒店內與女子發生關係，否認性侵，二審近日審結，依妨害性自主，判許4年6月徒刑。

判決指出，許姓男子在2020年8月中旬，在台中市一間酒店內喝酒，許男買其中一名上班8天的女服務生鐘點，許趁女子泥醉後，將女子帶回住處休息，許見女子飲酒後精神狀況不佳，不顧女子意願，強行脫去女子褲子，並以徒手毆打臉部、壓制雙腿方式，性侵女子得逞。

女子隨後打電話給白牌計程車司機，協助載他去醫院，司機發現女子滿臉血，詢問是否要報警時，女子沒有報警，不過有告知酒店幹部此事，後來經由酒店幹部告知，許男在酒店裡即將她帶到廁所，因此決定提告。

不過許男否認犯行，辯稱僅在酒店內有與女子發生關係，但回家後，沒有在住處毆打女子，也沒有發生性行為，不知道女子傷勢何來。

一審認定，女子針對其被害過程，在偵查、審理的證述內容前後一致，對於第一時間沒向醫院求助或是報警的理由，都有詳細交待心路歷程，沒有辯護人所述矛盾或反覆不一的瑕疵，也沒有與常情相違背之處，認定女子證詞可採，

另外女子在案發後有傳送自己受傷的相片給幹部，而且所穿的衣褲的確有血跡，女子的內褲也驗出許男的DNA，認定女子的確遭許男強制性侵，不採信許男辯詞，一審判許4年6月徒刑。