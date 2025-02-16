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店員偷拍狼攝女客裙底判刑 法官勸世沒用再犯雇主報警

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

許男受雇一家即期良品商店，去年4月他用手機偷拍到店內購物的女子裙底風光，法官認為他有悔意，依妨害性隱私罪判有期徒刑2月，可易科罰金，還寫勸世文。但5個月後，雇主查看店內監視器時，發現許男又以手機偷拍另名被害女子裙底報警，檢方日前將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

基隆地院判決書指出，20多歲許姓男子在某即期良品商店擔任店員，去年4月3日晚間6時10分許，在該店內，見A女在貨架旁選購商品，拿iPhone 12 Pro手機接近A女，開啟拍照功能後，將手機放在A女裙子下方拍攝，但因受限於拍攝角度而未果。因不慎碰觸女子的鞋子，被害人趕緊起身，驚覺被偷拍報警，經警到場調閱監視器影像，並當場逮捕許男並查扣手機。

法官依無故攝錄他人性影像未遂罪，判許男有期徒刑2月，考量其表示悔悟，可易科罰金。並指刑法之「性影像」，是指拍攝性器或客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位。被拍攝的身體部位如以貼身衣物遮蔽，如該衣物材質已足使該部位輪廓、形狀顯現於外，可得識別者，仍構成「身體隱私部位」，而不以該身體部位完全裸露為必要。

法官施添寶說，許男滿足一己私慾，無故攝錄被害女子性影像，侵害隱私權，造成心理傷害，亦欠缺對他人隱私及身體自主權的尊重。

法官還在判決書寫勸世文，希望他以悔悟的鋤頭耕耘心田，就不容易繁殖偷拍惡曜慾念，勿見她色美，起心私之，不欺暗室偷拍，且警示被告避免日後故態復萌、勿心存僥倖，走不進的監獄世界就不要硬擠了，內心自我反省，為什麼自己會淪落至此，自己有無可以改進不良宿習應捨棄，才是自己可以掌握、改變的。

基隆地檢署起訴書指出，許男去年9月，雇主在檢查店內監視器時，又發現他有拿手機偷拍另名女顧客的畫面，擷取偷拍畫面後報警。檢警調查，發現他偷拍行為的影像事證明確，日前再將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

店員偷拍狼攝女客裙底判刑，法官勸世文沒用，他再犯雇主報警，檢方起訴。本報資料照片
店員偷拍狼攝女客裙底判刑，法官勸世文沒用，他再犯雇主報警，檢方起訴。本報資料照片

偷拍 監視器 隱私權

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