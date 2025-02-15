藉口找資料…揉搓總幹事胸部噁喊「一下就好」 社區主委下場曝

桃園市桃園區某社區林姓主委2023年間藉找資料，邀總幹事到社區地下樓，卻將她困在資料室門後襲胸，並由後伸向胸口揉搓，還起生理反應，女子驚恐撥開狼爪遭制止「妳不要亂動，一下子就好」，桃園地院審結，將他依強制猥褻罪判處1年2月，可上訴。

犯罪事實指出，從事金融業的林姓男子2022年4月1日接任桃園市桃園區某社區為期1年的主任委員一職，因故延到今年4月13日將交接卸任，2023年3月13日下午2時30分至3時43分間，林男藉故即將召開25屆區大會議，邀物業公司派任的總幹事一起到3棟地下一樓資料室找資料，詎料，林在資料室內違背總幹事意願，伸手撫摸女子胸部、雙手從後方伸至女子胸口並揉搓胸部等方式，對總幹事強制猥褻得逞。

林男於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時僅承認有撫摸總幹事的胸部，矢口否認犯強制猥褻，並以「總幹事坐他腿上，雙手環抱他，帶著濃厚菸味的嘴對他瘋狂親吻挑逗，讓他情不自禁雙手碰她胸部回應」雙方是合意來辯稱；又說總幹事財務不清短少108萬，工作上經常犯低級錯誤而指責她，對方因此挾怨報復。

被害女啜泣著說，主委突伸手摸她胸部，還問罩杯尺寸，她嚇到起身要離開，門卻被他擋住，用身體將她壓在門後，伸手揉搓胸部時說「妳不要亂動，一下子就好」，見他有生理反應讓她很害怕，事後要她出去不要宣揚，等一下跟他一起搭電梯出去。

警衛證稱，總幹事進到社區管理室時神情不穩，趴在座位上有點啜泣，她主動說主委摸她胸部，他懷疑地回「這種話不能隨便亂講」，她有點激動一直說「可以發誓確有此事」又啜泣，讓他半信半疑，由於對方是女孩子不便多問；室友也證稱，當晚下班回去，對方在房內哭得很傷心，表示社區主委請她一起去地下室拿資料，進去後主委就從後面摸胸部。

合議庭認為，總幹事偵查及審理指證內容，就被告如何觸摸她的胸部，她明確拒絕以手將被告的手撥開等主要情節證述清楚而詳盡，並無刻意誇大、語焉不詳、明顯矛盾、齟齬或不合常情之處，又在偵訊時啜泣，於勘驗錄音及監視器檔案過程多次啜泣，甚至出現因情緒不穩無法回應，陪同社工見狀請求暫時休庭，顯見被害女子身心因被告行為嚴重受創，迄於偵、審過程中仍未獲平復。

合議庭審酌，被告林姓主委為滿足一己私欲，竟違反總幹事的意願，對她強制猥褻，讓她身心受創，造成難以磨滅傷害，且被告犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見悔悟，犯後態度不佳，考量被告迄今未與總幹事達成和解或調解，或彌補所受損害、取得諒宥，自無從輕量刑餘地，兼衡被告犯罪動機目的、手段、所生危害，參酌林男於審理時自陳大學畢業、從事金融業、家庭經濟狀況小康等狀況，量處主文之刑，以示懲儆。

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