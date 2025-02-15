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「我不敢強暴你？」怪手司機扒光女全身衣物囚禁12小時 判1年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子迷戀KTV上班女子，4年前趁其酒後下班將人強行帶返家，以暴力脅迫手段扒光女子全身衣物，動手毆打囚禁長達12小時，陳想逞獸慾因酒後不舉作罷，全身受傷女子苦苦哀求才被送醫，趁機求助醫護報警逃過一劫，新北地院日前依強制性交未遂罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，從事怪手司機的陳姓男子因迷戀在新北市KTV上班女子，2021年1月19日晚上7時許，見女子酒後下班欲返家，藉口開車載女子回去為由，強行將人帶回其住處，先搶走女子手機禁止她對外求援，再動手毆打並強行扒光女子全身衣物，致女子左側耳膜破裂、頭皮、左臉部及左眼眶周圍多處挫傷、左眼結膜下出血、雙側上肢多處挫傷、雙側膝部及小腿多處挫傷、右側前胸壁、腹壁挫傷。

「妳以為我不敢強暴妳嗎？」女子則回嗆說，「你如果敢碰我，我一定告你。」陳男以身體壓制，不顧女子口頭拒絕及以手、腳不斷抵抗，陳男欲硬上卻因酒後無法勃起，改張口猛咬女子左右乳房，遭囚禁女子因稱其身體不適，若未就醫恐有生命危險，隔天上午7時許，陳男才將人帶至新北市立聯合醫院就診，女子趁機向醫護人員求救並報警。

陳男於警詢及檢方偵查時，均否認強制性交犯行，還辯稱是女子下班後到他家繼續喝酒，喝醉對他發脾氣，被她打得全身是傷，還把他住所東西打爛掉，還說女子喝得太醉在休息，本來就有裸睡習慣，沒有強制脫女子的衣服或性侵；法官依相關證人證詞及女子全身傷勢和所集到相關生物跡證證據，不採信陳男所辯，日前依強制性交未遂罪，判刑1年10月，仍可上訴，另陳男涉傷害罪部分，新北地院已2023年8月簡易判決判刑5月，得易科罰金15萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／Ingimage
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KTV 性侵

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