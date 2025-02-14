新竹美髮師按摩女顧客頭皮 竟偷偷用生殖器磨蹭肩頸

新竹一名男美髮設計師利用替女顧客頭皮護理、按摩的機會，以生殖器數次磨蹭女顧客的後肩頸，過程中女顧客察覺有異，不甘受辱憤而報警，新竹地院依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付5萬元和接受法治教育課程2場次。

判決書指出，新竹一名男美髮設計師在2023年10月28日下午2點21分到47分間，利用替女顧客進行頭皮護理、按摩的機會，先將上衣掀起高於下半身，右手握住其裸露在外的生殖器，並將下半身朝女顧客方向前傾，以生殖器陰莖磨蹭女顧客後肩頸，以滿足自己性慾，對女顧客強制猥褻得逞。

男美髮設計師矢口否認，辯稱有些時候客人要按的比較重的時候會往前壓，因為褲子掉，用左手把褲子往上拉，左側衣服陷進去，就把衣服拉出來；他當時在按摩，因為當時很熱，將衣服拉起來擦汗等語。

女顧客則說，過程中感受到這名美髮設計師有大幅度擺動身體動作，以及後頸感覺到熱熱軟軟的東西，不像手指觸感。

警方調閱監視器發現，男美髮設計師先掀起部分上衣，下半身有部分裸露，偶有將頭朝自己生殖器方向看，甚至於下半身部分裸露時，右手握住生殖器抖動的事實，對女顧客數次強制猥褻。