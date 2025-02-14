快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

新竹美髮師按摩女顧客頭皮 竟偷偷用生殖器磨蹭肩頸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名男美髮設計師利用替女顧客頭皮護理、按摩的機會，以生殖器數次磨蹭女顧客的後肩頸，過程中女顧客察覺有異，不甘受辱憤而報警，新竹地院依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付5萬元和接受法治教育課程2場次。

判決書指出，新竹一名男美髮設計師在2023年10月28日下午2點21分到47分間，利用替女顧客進行頭皮護理、按摩的機會，先將上衣掀起高於下半身，右手握住其裸露在外的生殖器，並將下半身朝女顧客方向前傾，以生殖器陰莖磨蹭女顧客後肩頸，以滿足自己性慾，對女顧客強制猥褻得逞。

男美髮設計師矢口否認，辯稱有些時候客人要按的比較重的時候會往前壓，因為褲子掉，用左手把褲子往上拉，左側衣服陷進去，就把衣服拉出來；他當時在按摩，因為當時很熱，將衣服拉起來擦汗等語。

女顧客則說，過程中感受到這名美髮設計師有大幅度擺動身體動作，以及後頸感覺到熱熱軟軟的東西，不像手指觸感。

警方調閱監視器發現，男美髮設計師先掀起部分上衣，下半身有部分裸露，偶有將頭朝自己生殖器方向看，甚至於下半身部分裸露時，右手握住生殖器抖動的事實，對女顧客數次強制猥褻。

法官，審酌男美髮設計師竟利用為顧客進行頭皮護理、按摩的機會，而對女顧客為上開強制猥褻行為，侵害女顧客身體及性自主權，所為殊值非難；惟審酌男美髮設計師犯後終能坦承犯行，且與女顧客調解成立，並依調解條件內容給付完畢等情，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付5萬元和接受法治教育課程2場次。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

猥褻 生殖器 設計師

延伸閱讀

防範新光三越氣爆重演 新竹市府聯合稽查百貨商場

南寮漁港成棄養熱區？屢傳虐待動物 新竹市府說話了

糖化血色素飆15.6！老翁傷口感染...生殖器腫5倍大擠膿200CC

高雄男「JOJO 立」背靠輕軌站牌鋼管按摩、目擊者傻眼

相關新聞

新竹美髮師按摩女顧客頭皮 竟偷偷用生殖器磨蹭肩頸

新竹一名男美髮設計師利用替女顧客頭皮護理、按摩的機會，以生殖器數次磨蹭女顧客的後肩頸，過程中女顧客察覺有異，不甘受辱憤而...

男大生戀上小蘿莉 帶她「轉大人」還將過程「全都錄」

陳姓男大生在交友軟體結識喜歡的女孩，明知未滿14歲仍交往，某夜小情侶在籃球場邊散步，一時性起就地完成他倆的第一次，之後上...

新竹科技公司2男接連遭女同事襲臀 作業員亂摸下場曝

新竹縣某科技公司作業員羅女，見2位男同事經過，竟忍不住伸手拍打並觸摸男同事臀部，2名男同事不甘受辱憤而提告，其中1男與羅...

台電副處長性侵小30歲女下屬 完事還問：有沒有高潮？

台灣電力公司中部施工處嚴姓副處長以按摩為由朝小30歲的女下屬指侵，犯後辯稱「有親了一下她的下體」僅承認強制猥褻，女子控訴...

女童控猥褻愈說愈嚴重 他逆轉無罪

林姓工人被控四年前邀八歲女童到社區頂樓「看風景」，伸手進她內褲猥褻，無視女童掙扎。桃園地方法院依對未滿十四歲之女子犯強制...

自稱「被美色迷惑」 色房東襲胸美甲師強制猥褻遭訴

新北市土城區一名黃姓男子去年2月20日，甫將自己承租的一樓店面部分分租給另名美甲師開設美甲店，僅不到兩周，便自稱被女方美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。