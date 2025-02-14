男大生戀上小蘿莉 帶她「轉大人」還將過程「全都錄」
陳姓男大生在交友軟體結識喜歡的女孩，明知未滿14歲仍交往，某夜小情侶在籃球場邊散步，一時性起就地完成他倆的第一次，之後上旅館還將翻雲覆雨過程紀錄；桃園地院審結，將他依2次對未滿14歲女子為性交罪，應執行2年，緩刑2年保護管束、上2場法治課程，分期賠償20萬元，可上訴。
犯罪事實指出，陳姓男大生於就讀大學一年級時，某日在交友軟體WePlay上結識少女，之後2人成為情侶關係。陳男明知小女友未滿14歲，性自主能力及事物判斷能力均未成熟，竟於2022年間某時，在桃園市龜山區某籃球場長椅，和少女發生性交行為；同年6月17日某時，2人在桃園某汽車旅館二度發生性行為，陳當時以手機拍攝性交行為的過程；經少女母親發現異狀報警。
被告陳男於警詢、偵查及地院準備程序及審理時，對於2次與小女友發生性關係並拍攝的事均坦承不諱，並有少女及其母的證詞、路口監視器、汽車旅館住宿名單、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、性侵害案件驗證同意書、性影像擷圖、少女個人戶籍資料可稽，足認被告的任意性自白確與事實相符，應堪採信。他分別觸犯對於未滿14歲女子為性交罪、兒童及少年性剝削防制條例的拍攝少年性影像罪。
合議庭審酌，被告男大生與少女於案發時是交往的男女朋友關係，明知她未成年，卻罔顧她的身心發展健康，不僅發生性行為還拍攝性影像，行為嚴重影響少女的心理人格發展。念在被告犯罪後坦承犯行，並與少女及其母達成調解，每月轉帳分期給付20萬元賠償金，足認被告有積極彌補造成的傷害，由於他未有其他犯罪紀錄，素行尚可，綜合考量犯罪動機、目的、手段和所造成的損害，目前就讀大學四年級和家庭經濟狀況，分別量處主文之刑，並定應執行刑。
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