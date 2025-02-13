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新竹科技公司2男接連遭女同事襲臀 作業員亂摸下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣某科技公司作業員羅女，見2位男同事經過，竟忍不住伸手拍打並觸摸男同事臀部，2名男同事不甘受辱憤而提告，其中1男與羅女達成和解撤告，新竹地院依性騷擾罪判處拘役30天，易科罰金需3萬元。

法官調查，羅女為某科技公司作業員，去年4月18日上午9時許，在公司3樓生第9產線處，見1名男同事經過，竟乘其不及抗拒之際，伸手拍打並觸摸臀部，以此方式性騷擾得逞。

同天上午11時11分許，羅女又在1廠3樓7線至9線產線間，趁另名男同事不及抗拒之際，以左手拍打男同事臀部1次，性騷擾得逞。2名男同事不甘受辱憤而報警提告，檢察官依性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌起訴羅女，其中1名男子因與羅女和解撤告，另1名男子無法原諒，決定「告到底」。

法官審理，羅女為滿足一己私慾，無視兩性平權及對異性尊重，趁男同事不及抗拒之際對男同事性騷擾，顯不尊重他人的身體自主權，並造成男同事心理陰影，所為誠屬不該，念其犯後坦承犯行、態度尚可，最後依犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。

新竹縣某科技公司作業員羅女，見2位男同事經過，竟忍不住伸手拍打並觸摸男同事臀部，2名男同事不甘受辱憤而提告。示意圖／ingimage
新竹縣某科技公司作業員羅女，見2位男同事經過，竟忍不住伸手拍打並觸摸男同事臀部，2名男同事不甘受辱憤而提告。示意圖／ingimage

性騷擾 新竹

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