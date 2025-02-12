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台電副處長性侵小30歲女下屬 完事還問：有沒有高潮？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣電力公司中部施工處嚴姓副處長以按摩為由朝小30歲的女下屬指侵，犯後辯稱「有親了一下她的下體」僅承認強制猥褻，女子控訴嚴稱「要刺激子宮」就用手指性侵，結束還問「有沒有高潮？」法院痛斥嚴侵害女子人格，依強制性交罪判他3年10月，可上訴。

判決指出，嚴男是台電公司中部施工處土木副處長，2023年10月21日以一同前往工地為由和女下屬碰面，對方依約一早9點到嚴辦公室，嚴就說時間還早，提議幫她按摩肩頸放鬆，對方答應後嚴就拉上窗簾、房門上鎖開始幫女子按摩。

嚴按完又以改善經期不順為由，再次說要幫她按腹部，女子認為其所稱「腹部」位置還可以接受，就依指示平躺沙發上，未料嚴按到一半竟起色心，明知女子僅同意按肚臍周圍，嚴卻直接把她內外褲強拉至膝蓋，還伸手、用嘴巴碰下體，甚至指侵得逞。

女子當下驚嚇過度未制止，當晚陸續向同事反應，23日就報警才曝光。

台中地院審理時，嚴矢口否認性侵，辯稱大腿內側有3個穴道和月經有關，對方同意他順便一起按壓，是她自己拉下褲子，過程全神貫注替她按，部位靠近大腿根部約3、4指，可能不慎碰觸下體，但沒有指親或用嘴碰，還說只有快結束時「親了一下她的下體」，只承認強制猥褻。

女子證稱，案發前覺得嚴是很愛護她的長輩，很尊敬他。當天嚴按她肚臍下腹部正常位置，按到大腿內側會養她就說不要，後來嚴的手往下接近陰毛的地方，突然把她褲子、內褲脫掉，她腦袋空白愣住，就遭摸下體，嚴還說「要刺激一下子宮才會收縮」，並用嘴巴、手指性侵。

女子還說，當下一直想「怎麼會這樣」、「我該怎麼做」、「工作會不會受影響」，「會不會影響升遷？」嚴隔了一陣停下還問她「有沒有興奮、高潮？」甚至稱要欣賞一下並探頭看她下體，要不是自己年紀太大就要追她等語。

法院發現，女子內褲採集到嚴男的DNA，親友、同事也說她事後驚恐、不知所措，也赴身心科就診，認定嚴犯行明確，審酌嚴是職場上司為逞色慾，濫用女子對長輩尊重與信任，犯後狡辯避重就輕、沒有和解，依強制性交罪判他3年10月。

台電公司1名嚴姓副處長對小他30歲女下屬性侵，法院依強制性交罪判他3年10月。示意圖／ingimage
台電公司1名嚴姓副處長對小他30歲女下屬性侵，法院依強制性交罪判他3年10月。示意圖／ingimage

性侵 按摩 猥褻

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