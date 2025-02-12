女童控猥褻愈說愈嚴重 他逆轉無罪

桃園蘆竹一名8歲女童指被社區林姓磁磚修補工帶到16樓頂樓看風景，卻遭林伸鹹豬手，但台灣高等法院更一審昨判林無罪。示意圖／Ingimage

林姓工人被控四年前邀八歲女童到社區頂樓「看風景」，伸手進她內褲猥褻，無視女童掙扎。桃園地方法院依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判三年二月徒刑，台灣高等法院改認他強制性交，加重改判七年六月；更一審昨逆轉改判無罪。

更一審認為，女童的指述前後不一，且「長愈大指控愈嚴厲」，檢察官所舉證據無法說服合議庭，不能只憑測謊就認定林男犯罪。

林因替桃園市蘆竹區一處社區修補外牆，被控二○二一年二月五日上午邀國小三年級女童到頂樓觀賞風景，對女童上下其手。一審認定林犯強制猥褻，高院前審認為他把手伸入女童下體內，是強制性交。

女童表示，當天在一樓等電梯時遇到林男，一起搭乘，她因疲累，電梯門打開時已經停在十六樓。林帶她去十六樓頂樓看風景，她靠著十六樓圍牆往下看其他小朋友玩遊戲，林趁她不注意時亂摸。當天中午林還敲她家門，給了她一個便當，並說「妹妹我們去頂樓吃好不好」，她拒絕。當晚，女童將遭撫摸一事告知社區警衛，警衛轉告女童母親。

最高法院認女童警詢時，未提到林手指進入她下體，一審時僅稱「將手伸入內褲裡面摸」，醫院檢查她陰部、肛門均無異狀，二審改認林加重強制性交，證據調查不完備，撤銷、發回更審。

更一審發現，女童警詢、偵訊、原審及前審時，對林行為描述不一，隨時間越久，指控「愈加嚴重」。監視器畫面顯示，案發前是林先進入電梯，女童隨後進入，與女童指訴情節不符；兩人之後一起搭電梯下樓時，女童還將電梯停留在自己所住樓層、按住按鈕後朝電梯外某處指去，讓林知道住處，與她稱林是走逃生樓梯下樓說法也不同。

檢察官曾囑託對林測謊，鑑定結論雖呈不實反應，但女童歷次指訴有重大歧異，或隨時間經過指訴愈加嚴重，又與卷內證據資料不符，不能憑測謊就認定林強制猥褻，改諭知無罪。