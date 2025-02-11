自稱「被美色迷惑」 色房東襲胸美甲師強制猥褻遭訴

新北市土城區一名黃姓男子去年2月20日，甫將自己承租的一樓店面部分分租給另名美甲師開設美甲店，僅不到兩周，便自稱被女方美色迷惑，於同年月下旬至隔月初某日下午，徒手壓制美甲師右手，伸手強摸女方胸部1分多鐘，新北地檢署依強制猥褻罪將這名色房東起訴。

檢警調查，自行開店的黃男店面也是租的，再將部分店面轉組給被害人，雙方屬二房東關係，也因此黃男與被害人每天可說一起開店，朝夕相處，才讓他有機可趁。

案發當下，被害人正好跟彭姓男友通電話，彭男證稱，當時他自電話中聽到被害人突然向身旁某人表示「你這樣做會不會太過分？」而他聽到後試圖在電話中追被害人發生何事，但被害人都沒有回應，後來手機訊號不佳便掛掉電話。

隔天彭男繼續追問，被害人卻不願多談，直到被害人退租並搬離該店面後，才透露自己被襲胸，當下自己不敢講，是怕男友去找黃男理論發生衝突。