謊稱菩薩旨意…乩童舌吻亂摸5女信徒下體 還說「處女才配我碰」

嘉義縣某寺廟江姓常務委員兼乩童多次以治病、化解不好因果等理由，強行舌吻、以手撫摸私處等方式猥褻5名女信徒，還佯稱「菩薩我幫祢找到祢義女了」、「是觀音菩薩的旨意」、「是處女才配得上讓我碰」等語，最高法院依強制猥褻罪判2年4月徒刑定讞。

江先透過電話聯繫邀請一名女子前來靜坐、靜修，再將女子帶到佛祖殿內，佯稱「菩薩我幫祢找到祢義女了」，以手壓住女方頭部，強行以手伸入內褲撫摸陰部、肛門；江再以心中有雜念為由，替第二名女子加持、畫符，拉開女方衣服，用手向下撫摸女子私處，結束還稱「是處女才配得上讓我碰，是神明要我幫忙我才幫的，不然我才不屑」。

江見第三名女子到寺廟參拜，聽聞對方講述和男友間的事情後，將女子帶往志工休息室，佯稱「若不跟男友斷乾淨，就要在其身上畫符」，隨即拉下女子的褲子，以手碰觸女子下腹部及陰毛，結束後還說「是觀音菩薩的旨意」。

另外，江2022年5月7日見第四名女子獨自前來參拜地藏王菩薩，便向對方聲稱「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」，再帶女子到後山走走，之後佯稱「感情是女子的阻礙，要跟男友斷乾淨」利用四下無人的機會，強抱對方再舌吻。

江2017年2月聲稱要替一名女大生治病，以手伸入對方內褲撫摸陰毛，結束後佯稱「你子宮很不好，要運氣一下」，之後又以增強運勢為由，要約女大生出來見面，開稱載對方到旅館，強行脫去女大生衣服，兩人先在浴室共浴，他在強拉女子上床，抱住對方裸露的身體並強吻。

一審依6個強制猥褻罪判江1年3月徒刑，不得易科罰金，另判1年得易科罰金之刑；檢方上訴認為，江利用5名信徒欲尋求改善家庭、與男友感情、健康狀況心理，及對民俗信仰信念，為一己私慾，對5人為強制猥褻，戕害身心健康及人格發展甚鉅，認為量刑過輕。

江及律師指出，江符合緩刑要件，且有3名女子同意給予緩刑；江坦承犯行，深表悔意，一再表達有和解意願以填補被害人損害，而與其中2名女子未和解，是因和解過程溝通誤會所致，並非無意賠償，請求法官給予緩刑機會。