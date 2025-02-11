快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

聽新聞
0:00 / 0:00

逆轉！8歲女童指工人帶上頂樓「侵害」再送她便當 更一審無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

從事外牆磁磚修補工程的林姓工人，被控2021年邀8歲女童到社區頂樓「看風景」，以擔心女童會失衡跌落為由貼抱，伸手進她內褲摸臀與陰部。女童抗議並掙扎，林無視且繼續觸摸她。桃園地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判3年2月徒刑，台灣高等法院改論加重強制性交判7年6月，最高法院撤銷。更一審今逆轉改判林無罪。

林因替桃園市蘆竹區一處社區修補外牆磁磚，2021年2月5日上午10點多邀國小三年級的女童到頂樓觀賞風景，卻對女童上下其手。桃園地院認定林強制猥褻，但高院前審則認為他把手伸到女童的陰道裡面「挖數下」，是強制性交。

女童表示，當天在1樓等電梯，剛好在電梯口遇到林姓工人，林叫她等他一下，說要一起坐電梯，她因疲累，當電梯門打開時，已經停在16樓。女童說，林帶她去16樓的頂樓看風景，一出電梯後左轉，他走在她前面叫她快一點，她就靠著16樓的圍牆往下看其他小朋友玩遊戲，林卻趁她不注意時亂摸。

事發當天中午，林還上女童家敲門，給了女童1個便當，還說「妹妹我們去頂樓吃好不好」，女童拒絕。當晚，女童將遭撫摸一事告知社區警衛，警衛轉告女童母親。

最高法院撤銷、發回的原因，在於女童警詢時並未提到林的手指有進入她陰道，一審審理時也僅證稱「將手伸入內褲裡面摸她屁股及上廁所尿尿的地方」，敏盛綜合醫院檢查她陰部、肛門均無異狀，二審改認林有加重強制性交行為，證據調查不完備。

高院更一審審理後，今撤銷原判決，改判林無罪。

桃園蘆竹一名8歲女童指被社區林姓磁磚修補工帶到16樓頂樓看風景，卻遭林伸鹹豬手，但台灣高等法院更一審今判林無罪。示意圖／Ingimage
桃園蘆竹一名8歲女童指被社區林姓磁磚修補工帶到16樓頂樓看風景，卻遭林伸鹹豬手，但台灣高等法院更一審今判林無罪。示意圖／Ingimage

女童 工人 最高法院 桃園地院 猥褻 電梯

延伸閱讀

2月6日初九「天公生」禁忌曝！不能曬內褲、別亂發誓、別說這字會衰

汪小菲對750萬扶養費上訴…如今大S驟逝 高院：繼承人承受訴訟

管委會電梯貼公告「違建由購買者承接」 仲介撕毀挨告

鄧文聰籌不出3億北院降至600萬交保…檢抗告 高院法官姜麗君審理

相關新聞

謊稱菩薩旨意…乩童舌吻亂摸5女信徒下體 還說「處女才配我碰」

嘉義縣某寺廟江姓常務委員兼乩童多次以治病、化解不好因果等理由，強行舌吻、以手撫摸私處等方式猥褻5名女信徒，還佯稱「菩薩我...

逆轉！8歲女童指工人帶上頂樓「侵害」再送她便當 更一審無罪

從事外牆磁磚修補工程的林姓工人，被控2021年邀8歲女童到社區頂樓「看風景」，以擔心女童會失衡跌落為由貼抱，伸手進她內褲...

結紮6年仍當爸？人妻指遭撿屍懷孕反控夫出軌 雙方敗訴賠償反而有賺

結紮後仍能當爸爸？一名丈夫結紮手術後6年，驚覺妻子竟持有安胎藥，並在她手袋中發現了顯示懷孕的驗孕棒，於是控告妻子出軌並索償200萬元。妻子則辯稱自己是被「撿屍」懷孕，且已經流產，強烈否認外遇，並反控丈

涉性騷5學生補習班遭廢止 竹北網紅名師聲明：網路不實指控已提告

新竹縣竹北市知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局廢止設立，至今已有5位被害人向人本教育基金會申訴，...

前國小代課師涉性侵5童 嘉院：高度再犯可能裁定羈押

30歲謝姓男子自109年起擔任嘉義縣某國小代課老師，涉嫌對5名學童、計17次猥褻、性交，嘉檢起訴並具體求刑98年。案件今...

嘉縣代理狼師性侵5少年 嘉檢起訴具體求刑共98年

嘉義縣謝姓男子在某國小擔任代理老師期間，涉嫌在課後、校外教學等對少年以教穿戴保險套為由猥褻，甚至打手槍、口交等，檢警調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。