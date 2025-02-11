逆轉！8歲女童指工人帶上頂樓「侵害」再送她便當 更一審無罪

從事外牆磁磚修補工程的林姓工人，被控2021年邀8歲女童到社區頂樓「看風景」，以擔心女童會失衡跌落為由貼抱，伸手進她內褲摸臀與陰部。女童抗議並掙扎，林無視且繼續觸摸她。桃園地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判3年2月徒刑，台灣高等法院改論加重強制性交判7年6月，最高法院撤銷。更一審今逆轉改判林無罪。

林因替桃園市蘆竹區一處社區修補外牆磁磚，2021年2月5日上午10點多邀國小三年級的女童到頂樓觀賞風景，卻對女童上下其手。桃園地院認定林強制猥褻，但高院前審則認為他把手伸到女童的陰道裡面「挖數下」，是強制性交。

女童表示，當天在1樓等電梯，剛好在電梯口遇到林姓工人，林叫她等他一下，說要一起坐電梯，她因疲累，當電梯門打開時，已經停在16樓。女童說，林帶她去16樓的頂樓看風景，一出電梯後左轉，他走在她前面叫她快一點，她就靠著16樓的圍牆往下看其他小朋友玩遊戲，林卻趁她不注意時亂摸。

事發當天中午，林還上女童家敲門，給了女童1個便當，還說「妹妹我們去頂樓吃好不好」，女童拒絕。當晚，女童將遭撫摸一事告知社區警衛，警衛轉告女童母親。

最高法院撤銷、發回的原因，在於女童警詢時並未提到林的手指有進入她陰道，一審審理時也僅證稱「將手伸入內褲裡面摸她屁股及上廁所尿尿的地方」，敏盛綜合醫院檢查她陰部、肛門均無異狀，二審改認林有加重強制性交行為，證據調查不完備。