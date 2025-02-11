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結紮6年仍當爸？人妻指遭撿屍懷孕反控夫出軌 雙方敗訴賠償反而有賺

香港01／ 田中貴／報導

人夫因避孕而接受結紮手術，事後確認沒有精子殘留，完全喪失生育能力。示意圖／ingimage
人夫因避孕而接受結紮手術，事後確認沒有精子殘留，完全喪失生育能力。示意圖／ingimage
結紮後仍能當爸爸？一名丈夫結紮手術後6年，驚覺妻子竟持有安胎藥，並在她手袋中發現了顯示懷孕的驗孕棒，於是控告妻子出軌並索償200萬元。妻子則辯稱自己是被「撿屍」懷孕，且已經流產，強烈否認外遇，並反控丈夫與小三無套發生性關係，要求對方賠償200萬元。

法官經過審理後，認為雙方證供有矛盾之處，但也證實雙方皆有出軌行為。考慮到雙方的收入等因素，最終判決妻子賠償35萬元，丈夫賠償20萬元。

男方結紮後確認無精子殘留

判決書指出，涉案男女於2011年結婚，男方從事機械維修工作，妻子則是牙科助理。婚後四年，男方為了避孕接受結紮手術，術後檢查證實已經完全喪失生育能力，無精子殘留。

2021年6月，男方在家中發現妻子的藥單，上面寫著「9周」和「PROMONE婦安蒙」等字樣，了解後發現這是安胎藥，用於防止黃體期障礙引起的習慣性流產。同一天，男方在妻子手袋裡發現了一根顯示陽性反應的驗孕棒。經過詢問，妻子承認懷孕，男方因此提出告訴並索償200萬元。

女方辯稱遭撿屍懷孕，反控男方出軌

女方則辯稱從未承認外遇，並表示自己有三次嘗試解釋懷孕過程。她首次稱自己經期不規則求醫，醫生卻說她沒有懷孕；第二次說懷疑自己懷孕，丈夫是處理者；第三次則稱外出與朋友聚會，醉後遭到「撿屍」硬上，因此不知道孩子的父親是誰。

此外，女方還提出男方於2021年1月底至2月初期間因藥單而質疑她外遇，並指出訴訟時效已在2023年6月失效，認為男方無權索償。她還說雙方當時已經在辦理離婚手續，只差證人簽字，期間男方與小三發生多次無套性行為，因此她也要求男方賠償200萬元。

法官判定雙方皆敗訴，女方賠償金額高於男方

法官認為，無論是女方懷孕還是男方出軌，雙方的婚姻關係依然存在。女方未能提供證據證明男方早在2021年1月底至2月初知道她懷孕，相反，女方於2021年1月30日確診懷孕，但翌日流產，而男方早已進行結紮手術。女方解釋懷孕過程的說法前後矛盾。而男方則在離婚手續尚未完成的情況下，與小三保持聯繫。

綜合考量雙方收入及其他因素，法官裁定女方需賠償35萬元，男方則賠償20萬元。案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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