涉性騷5學生補習班遭廢止 竹北網紅名師聲明：網路不實指控已提告
新竹縣竹北市知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局廢止設立，至今已有5位被害人向人本教育基金會申訴，該負責人今天發出聲明，說明近日出現很多未經查證或與事實有巨大落差的指控，對他過往努力與聲譽造成傷害，他除全力配合已定程序，已正式採取法律途徑，確保所有討論皆能本於事實。
人本教育基金會去年5月始，陸續協助受害人向新竹縣政府提出申訴並陪同調查，除1受害人已過追訴期，其餘2案經調查後，於去年12月中決議彭男性騷擾成立，故教育局於2月3日公告廢止該補習班立案資格，事件經披露後，至今已有5位被害人向基金會申訴。
彭姓負責人今天針對近期媒體報導發表聲明，他秉持教育關懷的初心投入教育志業，多年來始終如一。近日媒體與網路上出現諸多未經查證或與事實有巨大落差的指控，已對他的過往努力與聲譽造成莫大的抹滅與傷害。
對此，他除會全力配合已定程序，亦已正式採取法律途徑，以確保所有討論皆能本於事實，避免社會大眾持續受到錯誤、不實的訊息誤導。
彭姓負責人說明，他理解此事件已讓關心本人的教師、家長及學生感到不安、焦慮，仍希望社會大眾在司法程序未完成前，能基於事實與客觀立場看待此事。最後，感謝這段時間支持、關心的各位，他定會還原真相，以不負各位的信任與期待。
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