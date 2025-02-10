快訊

影／八炯、閩南狼再突襲要入黨 國民黨反嗆「先加入國軍」

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎飆10.8億 致富7碼快來對

涉性騷5學生補習班遭廢止 竹北網紅名師聲明：網路不實指控已提告

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹北市知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局廢止設立，至今已有5位被害人向人本教育基金會申訴，該負責人今天發出聲明，說明近日出現很多未經查證或與事實有巨大落差的指控，對他過往努力與聲譽造成傷害，他除全力配合已定程序，已正式採取法律途徑，確保所有討論皆能本於事實。

人本教育基金會去年5月始，陸續協助受害人向新竹縣政府提出申訴並陪同調查，除1受害人已過追訴期，其餘2案經調查後，於去年12月中決議彭男性騷擾成立，故教育局於2月3日公告廢止該補習班立案資格，事件經披露後，至今已有5位被害人向基金會申訴。

彭姓負責人今天針對近期媒體報導發表聲明，他秉持教育關懷的初心投入教育志業，多年來始終如一。近日媒體與網路上出現諸多未經查證或與事實有巨大落差的指控，已對他的過往努力與聲譽造成莫大的抹滅與傷害。

對此，他除會全力配合已定程序，亦已正式採取法律途徑，以確保所有討論皆能本於事實，避免社會大眾持續受到錯誤、不實的訊息誤導。

彭姓負責人說明，他理解此事件已讓關心本人的教師、家長及學生感到不安、焦慮，仍希望社會大眾在司法程序未完成前，能基於事實與客觀立場看待此事。最後，感謝這段時間支持、關心的各位，他定會還原真相，以不負各位的信任與期待。

該負責人今天也發出聲明，他除了全力配合已定程序，亦已正式採取法律途徑，確保所有討論皆能本於事實。圖／取自網路
該負責人今天也發出聲明，他除了全力配合已定程序，亦已正式採取法律途徑，確保所有討論皆能本於事實。圖／取自網路
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。記者黃羿馨／攝影
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。記者黃羿馨／攝影

新竹 補習

延伸閱讀

民團出罷免大富翁桌遊 邀網紅八炯、閩南狼屏東試玩

南投吃麵正妹IG找到了！23歲小網紅 幫家裡「斬雞頭」反差魅力爆棚

網紅「表特聖女」Doris張圈挨告妨害名譽 偵查結果出爐

美女網紅驟逝！腹痛送醫急救5天回天乏術　得年28歲

相關新聞

涉性騷5學生補習班遭廢止 竹北網紅名師聲明：網路不實指控已提告

新竹縣竹北市知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局廢止設立，至今已有5位被害人向人本教育基金會申訴，...

前國小代課師涉性侵5童 嘉院：高度再犯可能裁定羈押

30歲謝姓男子自109年起擔任嘉義縣某國小代課老師，涉嫌對5名學童、計17次猥褻、性交，嘉檢起訴並具體求刑98年。案件今...

嘉縣代理狼師性侵5少年 嘉檢起訴具體求刑共98年

嘉義縣謝姓男子在某國小擔任代理老師期間，涉嫌在課後、校外教學等對少年以教穿戴保險套為由猥褻，甚至打手槍、口交等，檢警調查...

指導課業猥褻、性侵2學生 新莊某國中狼師遭訴

新北市新莊區某國中一名邱姓教師，涉嫌於2006、2007年間，利用指導課業猥褻及性侵2名女學生，多年後2女決心不再吞忍，...

大學生指導國中少女「反課綱」 教完奪走「第一次」下場慘

江姓男子2015年讀大學參與「反課綱」佔領教育部學運時，認識當年才念國中的女生，他教她什麼是社會運動之後2人互動密切，拍...

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

網紅牙醫史書華近日陷外遇風波，遭前妻控告與已婚的張女有染，他則在7日晚間自清長期遭受言語暴力，加上前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的幼兒園，只好在2023年10月離婚。有網友抓包3大破綻，整理出事發時間軸，痛批「還敢裝受虐兒啊？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。