前國小代課師涉性侵5童 嘉院：高度再犯可能裁定羈押

30歲謝姓男子自109年起擔任嘉義縣某國小代課老師，涉嫌對5名學童、計17次猥褻、性交，嘉檢起訴並具體求刑98年。案件今天移審，嘉院認為有高度再犯可能，裁定羈押未禁見。

嘉義地方法院表示，謝男就起訴的16次對學童性交罪、1次對學童猥褻罪，僅坦承部分犯行。惟據5名被害人證述明確，並有其他教師證述、被害人手繪配置圖、對話紀錄截圖等證據可資佐證，因此，謝男涉犯成年人對兒童利用權勢性交、猥褻等罪嫌的犯罪嫌疑重大。

嘉院指出，依據證據顯示，謝男與其中1名被害人關係不錯，謝男仍有其聯絡方式，且事發後與這名被害人仍可輕鬆交談，這名被害人並未主動提告等情形，有事實足以認為謝男有串證之虞。

嘉院表示，依起訴書附表所記載時間，可知謝男自109年起至112年止，3年間對5名被害男童為性交或猥褻行為，次數多達17次。謝男有性慾時，顯無法克制，實有高度再犯可能，顯然有反覆實施同一犯罪之虞。縱使謝男現已未再擔任教職，也難以降低再次接近男童而為同樣犯行可能性。

嘉院審酌案件犯罪情節非輕，以及被害人數、次數非少，謝男對社會法益侵害嚴重性、對社會潛在風險，因此，裁定羈押。謝男人身自由已受限制，且羈押時也無法再以通訊軟體與證人聯絡，已大幅降低串證可能，故無禁止接見、通信必要。