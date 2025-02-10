嘉縣代理狼師性侵5少年 嘉檢起訴具體求刑共98年

嘉義縣謝姓男子在某國小擔任代理老師期間，涉嫌在課後、校外教學等對少年以教穿戴保險套為由猥褻，甚至打手槍、口交等，檢警調查有5名被害少年，去年底謝男被依妨害性自主罪嫌羈押中；今嘉檢偵結，具體求刑17件98年。

檢警調查，29歲謝男在利用課後或校外教學機會，涉嫌侵犯多名在校少年，還疑似拍攝少年私密處影像，因部分被害人已升上國中，去年10月被發現行為異常，經教師詢問了解，通報揭露謝男任教期間涉嫌性侵5名少年。檢警去年12月拘提謝男，依涉犯妨害性自主等罪嫌向法院聲押禁見獲准，目前仍羈押中。

起訴書表示，謝男於2019年8月擔任小學代理老師，在2020年10月至2023年4月期間，竟不知善盡為人師表教養責任，為滿足己身情慾，濫用少年的信任；以教授少年戴保險套為由猥褻，甚至打手槍、口交，涉1件猥褻、16件性交罪嫌。偵訊期間，還有少年因為心靈受創，不願再次回憶遭性侵害一事，拒絕到庭陳述。

檢方痛斥，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長的信任、不諳世事的機會，逞一己私慾，猥褻、性交等行為造成少年難以磨滅傷害與陰影，嚴重敗壞師德，5名少年長期受性侵害，次數頻繁形同被告禁臠，惡性極為重大、視法律如無物，對社會治安危害甚鉅，請予從重量處刑，以示懲儆。1件對未滿14歲之人猥褻罪嫌具體求刑2年有期徒刑、對未滿14歲之人性交罪嫌，具體求刑有期徒刑6年，共16件。